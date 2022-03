Paciente vai ser indenizado por sofrer descarga elétrica em portão de postinho de saúde

Um homem, de 54 anos, atingido por uma descarga elétrica no portão de uma Unidade Básica de Saúde, vai receber R$ 5 mil de indenização por danos morais do município de Bela Vista de Goiás.

A sentença foi publicada na sexta-feira (04) pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e é assinada pelo juiz Paulo Afonso de Amorim Filho.

Consta nos autos que o caso aconteceu em julho de 2020, enquanto a vítima aguardava ser chamado para uma consulta de rotina.

Por conta das regras sanitárias contra a Covid-19, o homem precisou aguardar o atendimento do lado de fora do postinho.

Ao decidir se apoiar na entrada do hospital, o paciente foi surpreendido pela descarga elétrica, que teria até feito com que desmaiasse.

Na sequência, precisou ser socorrido no local e encaminhado por uma ambulância ao hospital municipal local, onde ficou constatada uma alteração na frequência cardíaca dele.

Para o magistrado, ficou evidente a conduta omissiva da Administração Pública, tendo em vista a falta de conservação da unidade de saúde.

“O dano moral, é consequência de uma lesão que atinge a pessoa em sua esfera privada, não só perante a sociedade, mas também no âmbito interno, quanto a seus sentimentos e seu estado psíquico. No caso em tela, houve violação dos direitos da personalidade, qual seja, integridade física e psíquica, as quais são suscetíveis de reparação patrimonial”, defendeu o juiz.