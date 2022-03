Problemas como azia e refluxo são extremamente frequentes entre os brasileiros, atingindo cerca de 20 milhões de pessoas todos os anos.

Esses desconfortos estomacais podem ser causados por estresse, fumo e, principalmente, pela má alimentação.

Mas a boa notícia é que existem alguns alimentos excelentes para amenizar estes problemas. Veja!

6 alimentos milagrosos contra o incômodo causado pela azia e refluxo:

1. Couve

As folhas de couves, em especial, cruas são outras opções para quem lida com essa situação.

A couve colabora com a sensação de queimação no estômago, trazendo alívio rapidamente.

Além disso, o ingrediente é capaz de aumentar a sensação de saciedade com menos alimentos e, claro, aumentar a imunidade.

2. Boldo

O chá preparado através das folhas de boldo é excelente para quem lida com os desconfortos estomacais.

O boldo é capaz de estimular a digestão, a secreção biliar, os distúrbios intestinais e hepáticos, a prisão de ventre, gases intestinais, azia, transtornos do fígado e atua na degradação de gorduras.

3. Aveia

A aveia é um alimento altamente nutritivo, além de ser muito boa coadjuvante para o bom funcionamento do estômago.

Ela possui fibras, ferro, cálcio, magnésio, zinco, potássio, fósforo, cobre, manganês, vitaminas, carboidratos e proteínas.

Em razão disso, vários componentes auxiliam na melhora da digestão. Um outro ponto positivo é que ela tem baixos índices calóricos e não agridem a mucosa estomacal.

Ou seja, tomar aveia no café da manhã, aliada de uma fruta, de preferência, é uma ótima escolha.

4. Erva doce

O chá desta erva natural possui uma funcionalidade calmante dos nervos, melhorando a sensação de azia e queimação.

Ele pode ser consumido por gestantes, contribuindo ainda contra cólicas intestinais e até mesmo mau hálito.

5. Beterraba

A beterraba, querida por alguns e odiada por vários, é composta pela betalaína – responsável pela cor arroxeada do vegetal.

Essa substância age como um antioxidante maravilhoso, que melhora a digestão e o bom funcionamento do sistema.

Isso faz com que, automaticamente, sejam diminuídas as sensações de azia e queimação.

6. Maçã

A maçã possui um alto teor de água e de fibras. Com isso ela é altamente capaz de fortalecer as mucosas do sistema digestivo.

A fruta deve ser usufruída por quem sofre com a azia e demais problemas de acidez estomacal, como gastrite.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.