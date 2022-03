Já é tradicional ouvirmos que existem alguns signos que trazem consigo uma libido maior que os demais e são verdadeiros ‘fogos’.

A conexão íntima para essas pessoas são primordiais e, caso não seja ‘aquela’ coisa, eles preferem parar por ali mesmo e não dar seguimento na relação.

Cessar o fogo desses signos é uma missão e tanto. Eles são aventureiros, dispensam a rotina e apostam nas inovações. Veja!

3 signos que são mais quentes que fogo e adoram se aventurar a dois:

1. Escorpião

É claro que em primeiríssimo lugar tem de estar os escorpianos. Neste signo, de água só há o elemento regente, pois as atitudes são, literalmente, fogo.

São intensos como um incêndio e possuem uma libido ímpar. Estar com um escorpiano não costuma ser uma má ideia.

O problema é quando eles se chateiam ou magoam com alguém. É melhor sair de perto.

2. Áries

Por se esconderem atrás da armadura brava, pouca gente imagina o poder erótico dos arianos. Mas acredite, eles são quentes.

Os arianos são aventureiros natos, adoram uma situação quente, inusitada e perigosa. São muito energéticos e dificilmente serão o primeiro a se cansar.

São dominadores, mas no íntimo, adoram pessoas com atitudes. Isso, com certeza, os surpreende.

3. Leão

Energéticos, sedutores, lúdicos e entusiasmados, os leoninos são excelentes parceiros para a hora H.

Eles fazem questão de encantar e conquistar a outra pessoa, se certificando que ela estará completamente interessada e seduzida por eles.

Apesar de serem um pouco egoístas, os leoninos são leais e amorosos. Ou seja, muito provavelmente valerá a pena investir nessas pessoas.

