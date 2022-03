Você possui um coração bom? O que vamos falar aqui vai te fazer concordar, friamente, mas a verdade é que quando agimos pela emoção, acabamos ficando no prejuízo. Isso porque nem sempre podemos esperar dos outros o que veem puramente de nós. Por isso, hoje vamos te dar algumas provas de que as pessoas com o coração bom só se ferram. Confira!

6 provas de que as pessoas com o coração bom só se ferram:

1. Sempre vão te pedir carona

Primeiramente, vamos começar com essa aqui que é um caminho sem volta. Em suma, quando as pessoas sabem que temos o coração bondoso, sempre vão nos pedir carona. Assim, como não sabemos dizer não, acabamos cedendo, sempre.

2. Pagando mais na conta

Em seguida e ao lado de dar a carona, temos também sempre o bonzinho da turma que acaba ficando com a parte mais cara da comanda no bar ou restaurante. Resumidamente, aqui os amigos já sabem que não vamos negar pagar uns reais a mais.

3. É o que leva chifre nos relacionamentos

Esse aqui é um clássico, mas toda pessoa de coração bom sempre é também o que leva chifre. Isso porque, o que traí não liga para nossos sentimentos nem nosso compromisso. Além disso, sempre acham que vão ter o nosso perdão.

4. Não veem maldade no mundo

Essa aqui também é fácil de notar nos corações bondosos. Essencialmente, essas pessoas aqui possuem uma inocência gigante, que impede de ver a maldade nas pessoas.

5. Só procuram quando querem algo

Essa aqui é uma parte bem ruim de ter um coração bom. No geral, aqui as pessoas só nos procuram quando precisam de algo, porque sabem que sempre estaremos prontos para o que der e vier.

6. Sempre perdoa

Por fim, a última característica de quem tem o coração bom é perdoar demais. E, por mais que isso parece ser positivo, a pessoa acaba se dando mal, porque acaba dando chance para quem já errou feio com ela.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!