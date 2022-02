Que o Brasil é conhecido por seu povo carismático, isso não é segredo para ninguém. Bom, agora, você sabia que também somos conhecidos pela criatividade ao dar nome às coisas? Foi pensando nisso, que hoje o Portal 6 listou algumas cidades que possuem os nomes mais engraçados. Você vai se surpreender!

6 cidades que possuem os nomes mais engraçados e curiosos do Brasil:

1. Borrazópolis (PR)

Primeiramente, começamos com essa cidade bem curiosa, parece até que seu fundador estava atrás de um banheiros. Todavia, a verdade é que seu nome veio em homenagem a um dos primeiros proprietários de gleba da região, o Dr. Francisco José Borraz.

2. Lidianópolis (PR)

Sim, é isso mesmo que você está pensando! Basicamente, esse nome veio como tributo à mãe de um dos pioneiros da cidade, Lídia Marques. E aí, você também se chama Lídia?

3. Ângulo (PR)

Essa cidade aqui deixa qualquer professor de matemática orgulhoso ou qualquer pessoa com toque. Isso porque seu nome se deu por conta da divisa com outra cidade, que forma uma esquina.

4. Chopinzinho (PR)

Não, essa não é a terra da cerveja. Muito pelo contrário, Chopinzinho veio por conta do Rio Chopim que passa na região. Que, por sua vez, está relacionado ao nome de um pássaro preto, o Chupim, interessante, né?

5. Pato Bragado (PR)

Esse é bem cômico! Basicamente, para quem não sabe “bragado” refere-se a animais que possuem as pernas de cores diferentes do restante do corpo. Bom, mas por que esse nome? A única coisa que se sabe é que ele é uma homenagem ao maior navio ancorado até então no Rio Paraná.

6. Pau dos Ferros (RN)

Por fim, temos esse município do nordeste brasileiro. Em suma, não se sabe o porquê deste nome, apenas que é pra lá de criativo, né?

