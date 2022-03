Ranking de saneamento aponta que três cidades de Goiás estão entre as melhores do país

Goiânia, Anápolis e Aparecida estão entre os 50 municípios com o melhor saneamento em todo o país, segundo um levantamento organizado pelo Instituto Trata Brasil.

Publicado neste ano, o estudo analisa os indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), levando em conta dados coletados ainda em 2020 e publicado pelos Ministério do Desenvolvimento Regional.

Entre os fatores que são avaliados estão as porcentagens de atendimento de água e esgoto à população, indicadores de tratamento de dejetos hídricos e investimentos no setor de saneamento.

A capital goiana lidera os municípios do estado, ficando na 19ª colocação geral e em 4ª no ranking de cidades com mais de 1 milhão de habitantes.

Embora ainda esteja entre os 20 melhores ranqueados em questão de saneamento, Goiânia caiu uma posição em relação ao levantamento do ano anterior.

Levando-se em conta todos os aspectos analisados, a capital de Goiás ficou com nota 8,58 de um máximo de 10.

Já no caso de Anápolis, o município teve uma melhora significativa no ranking do Trata Brasil. De 2021 para 2022, ela subiu 14 colocações, saindo de 49º para 35º, recebendo nota de 7,83.

Por fim, Aparecida foi outra cidade que também deu um salto de um ano para outro. Ela subiu de 62ª colocada para a 47ª posição, recebendo uma nota de 7,44 na avaliação do instituto de pesquisas.