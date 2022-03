Noiva de Carlos Bolsonaro desiste do casamento às vésperas da cerimônia, diz jornal

A gaúcha Georgia Paiva Azambuja, de 26 anos, rompeu o noivado com o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) nesta sexta-feira (25), às vésperas da cerimônia de casamento.

Segundo a colunista Rosane Oliveira, do jornal Zero Hora, a estudante de administração desistiu do matrimônio devido às polêmicas que envolvem o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Juntos desde 2018, eles mantinham uma relação discreta para tentar preservar Georgia. Mas, já teriam rompido uma vez em dezembro de 2021 após o sermão de um padre de casamento.

Na ocasião, a jovem anunciou o término aos familiares justificando que não se sentia preparada para assumir o compromisso. Agora, a gaúcha se prepara para uma viagem com as amigas para as Ilhas Maldivas.

De acordo com o jornal, a família Bolsonaro desembarcaria no Rio Grande do Sul neste sábado (26) para a cerimônia religiosa.