Churrasco na AirFryer: o segredo para a carne ficar com gosto de brasa sem fumaça e sem bagunça

Quem acha que só churrasqueira entrega sabor de verdade pode estar ignorando um truque simples que transforma completamente o resultado dentro da cozinha

Daniella Bruno - 20 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Receitas de Pai)

O churrasco é uma tradição que vai muito além da comida.

Ele envolve aroma, textura e aquele sabor defumado característico que, para muitos, só a brasa consegue proporcionar.

No entanto, com a popularização da AirFryer, novas formas de preparo começaram a surgir.

Entre elas, um método simples vem chamando atenção por conseguir reproduzir o gosto de churrasco tradicional — o famoso churrasco na AirFryer com truque de carvão.

Truque simples recria o sabor de churrasqueira

O grande diferencial dessa técnica está na defumação. Enquanto a AirFryer trabalha com circulação de ar quente, o carvão adiciona o elemento que faltava: o aroma da brasa.

Para isso, você não precisa de equipamentos complexos. Basta seguir alguns passos:

Aqueça o carvão: Coloque um pequeno pedaço de carvão vegetal diretamente na chama do fogão, usando uma pinça. Aguarde até formar brasa incandescente

Prepare a base: Posicione um recipiente de metal ou uma base firme de papel alumínio no fundo da gaveta da AirFryer

Inicie a defumação: Coloque o carvão aceso na base e, se quiser intensificar, pingue uma gota de óleo ou gordura da carne

Feche rapidamente: Isso garante que a fumaça circule dentro do compartimento

Como resultado, a fumaça se espalha pelo interior do aparelho e envolve a carne, criando o sabor característico de churrasco.

Como preparar a carne para garantir suculência e sabor

Além do truque do carvão, a escolha e o preparo da carne fazem toda a diferença no resultado final.

Escolha cortes adequados: Picanha, contrafilé e maminha são ideais, especialmente com capa de gordura

Tempere com simplicidade: Use sal grosso ou sal de parrilla. Se quiser, adicione temperos leves

Pré-aqueça o aparelho: Ajuste a AirFryer para 200°C antes de colocar a carne

Controle o tempo: Asse por cerca de 10 a 15 minutos de cada lado, dependendo da espessura

Além disso, evitar perfurar a carne ajuda a manter a suculência. Assim, você garante um resultado mais próximo do churrasco tradicional.

Finalização e acompanhamentos fazem toda a diferença

Depois de pronta, a carne precisa descansar por alguns minutos antes de ser cortada. Esse processo mantém os sucos internos e melhora a textura.

Ao mesmo tempo, investir nos acompanhamentos eleva ainda mais a experiência:

Arroz branco soltinho

Vinagrete fresco

Farofa crocante

Molhos leves, como chimichurri

Assim, você transforma uma receita simples em uma refeição completa, prática e cheia de sabor.

Segurança e dicas para um preparo sem riscos

Apesar de simples, o método exige atenção. O carvão em brasa precisa ser manuseado com cuidado.

Evite contato com partes plásticas

Use pinças longas e utensílios resistentes ao calor

Prefira ambientes ventilados

Além disso, não exagere na quantidade de carvão. Um pedaço pequeno já é suficiente para gerar o efeito desejado.

Praticidade sem abrir mão do sabor de brasa

Ao adotar essa técnica, você transforma a AirFryer em uma alternativa prática para o churrasco. Em vez de depender de churrasqueira, você prepara tudo dentro de casa, com rapidez e menos sujeira.

Ao mesmo tempo, o método mantém o sabor intenso que muita gente considera indispensável. Ou seja, você une praticidade e qualidade no mesmo preparo.

Outro ponto importante é a versatilidade. Você pode adaptar cortes, temperos e acompanhamentos conforme seu gosto.

Portanto, o churrasco na AirFryer deixa de ser apenas uma alternativa e se torna uma solução eficiente para quem busca sabor de brasa sem complicação.

Veja o passo a passo completo a seguir!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Natiele Gomes (@dicasdanatiele)

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