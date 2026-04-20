Churrasco na AirFryer: o segredo para a carne ficar com gosto de brasa sem fumaça e sem bagunça
Quem acha que só churrasqueira entrega sabor de verdade pode estar ignorando um truque simples que transforma completamente o resultado dentro da cozinha
O churrasco é uma tradição que vai muito além da comida.
Ele envolve aroma, textura e aquele sabor defumado característico que, para muitos, só a brasa consegue proporcionar.
No entanto, com a popularização da AirFryer, novas formas de preparo começaram a surgir.
Entre elas, um método simples vem chamando atenção por conseguir reproduzir o gosto de churrasco tradicional — o famoso churrasco na AirFryer com truque de carvão.
Truque simples recria o sabor de churrasqueira
O grande diferencial dessa técnica está na defumação. Enquanto a AirFryer trabalha com circulação de ar quente, o carvão adiciona o elemento que faltava: o aroma da brasa.
Para isso, você não precisa de equipamentos complexos. Basta seguir alguns passos:
Aqueça o carvão: Coloque um pequeno pedaço de carvão vegetal diretamente na chama do fogão, usando uma pinça. Aguarde até formar brasa incandescente
Prepare a base: Posicione um recipiente de metal ou uma base firme de papel alumínio no fundo da gaveta da AirFryer
Inicie a defumação: Coloque o carvão aceso na base e, se quiser intensificar, pingue uma gota de óleo ou gordura da carne
Feche rapidamente: Isso garante que a fumaça circule dentro do compartimento
Como resultado, a fumaça se espalha pelo interior do aparelho e envolve a carne, criando o sabor característico de churrasco.
Como preparar a carne para garantir suculência e sabor
Além do truque do carvão, a escolha e o preparo da carne fazem toda a diferença no resultado final.
Escolha cortes adequados: Picanha, contrafilé e maminha são ideais, especialmente com capa de gordura
Tempere com simplicidade: Use sal grosso ou sal de parrilla. Se quiser, adicione temperos leves
Pré-aqueça o aparelho: Ajuste a AirFryer para 200°C antes de colocar a carne
Controle o tempo: Asse por cerca de 10 a 15 minutos de cada lado, dependendo da espessura
Além disso, evitar perfurar a carne ajuda a manter a suculência. Assim, você garante um resultado mais próximo do churrasco tradicional.
Finalização e acompanhamentos fazem toda a diferença
Depois de pronta, a carne precisa descansar por alguns minutos antes de ser cortada. Esse processo mantém os sucos internos e melhora a textura.
Ao mesmo tempo, investir nos acompanhamentos eleva ainda mais a experiência:
- Arroz branco soltinho
- Vinagrete fresco
- Farofa crocante
- Molhos leves, como chimichurri
Assim, você transforma uma receita simples em uma refeição completa, prática e cheia de sabor.
Segurança e dicas para um preparo sem riscos
Apesar de simples, o método exige atenção. O carvão em brasa precisa ser manuseado com cuidado.
- Evite contato com partes plásticas
- Use pinças longas e utensílios resistentes ao calor
- Prefira ambientes ventilados
Além disso, não exagere na quantidade de carvão. Um pedaço pequeno já é suficiente para gerar o efeito desejado.
Praticidade sem abrir mão do sabor de brasa
Ao adotar essa técnica, você transforma a AirFryer em uma alternativa prática para o churrasco. Em vez de depender de churrasqueira, você prepara tudo dentro de casa, com rapidez e menos sujeira.
Ao mesmo tempo, o método mantém o sabor intenso que muita gente considera indispensável. Ou seja, você une praticidade e qualidade no mesmo preparo.
Outro ponto importante é a versatilidade. Você pode adaptar cortes, temperos e acompanhamentos conforme seu gosto.
Portanto, o churrasco na AirFryer deixa de ser apenas uma alternativa e se torna uma solução eficiente para quem busca sabor de brasa sem complicação.
Veja o passo a passo completo a seguir!
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!