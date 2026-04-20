Cresce o número de pessoas que moram sozinhas em Goiás, aponta IBGE

No estado, número de residentes em uma mesma moradia cai ano após ano e chegou à menor média em 2025

Ícaro Gonçalves - 20 de abril de 2026

Tendência de pessoas morando sozinhas é observada em todo estado de Goiás (Foto: Daniel Mello/Agência Brasil)

Uma estatística curiosa divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que os goianos estão ficando cada vez mais ‘solitários’, pelo menos em termos de moradia.

É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do mês de abril. Conforme levantamento dos últimos anos, os municípios goianos, em especial Goiânia, passam por uma tendência de queda no número de moradores em uma mesma residência.

Na capital, no ano de 2016 a média era de 3,0 moradores por domicílio. A taxa caiu para 2,9 em 2019, e foi se contraindo ainda mais ano após ano. Em 2025, a média registrada foi de 2,5 residentes por moradia, a menor da série histórica.

Segundo o IBGE, a redução sugere que mais pessoas estão optando por viverem sozinhas ou em núcleos familiares menores. Ou ainda, aponta para a redução no número de filhos por família.

Em todo país, a tendência de diminuição é parecida. Desde 2019, o Brasil tem registrado um decréscimo contínuo, chegando a 2,7 moradores por domicílio em 2025.

Paralelamente a essa mudança na composição dos domicílios, o estado de Goiás também apresenta um crescimento significativo da população idosa.

Em 2025, a população com 60 anos ou mais representava 14,4% dos residentes, um aumento de 5,6 pontos percentuais em relação a 2012.

Ainda conforme o estudo, o envelhecimento da população também pode ser um dos fatores que contribuem para o aumento de pessoas morando sozinhas, cenário que ocorre especialmente entre os idosos.

Os dados da PNAD Contínua, que investiga as características gerais dos domicílios e moradores, tiveram como base uma amostra de aproximadamente 168 mil domicílios em todo Brasil.

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