Cientistas identificam três idades em que o cérebro envelhece mais lentamente

Estudo sobre o funcionamento do cérebro ao longo da vida ajuda a entender por que certas fases merecem mais atenção do que outras

Layne Brito -
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(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Muita gente imagina que o envelhecimento do cérebro acontece de forma contínua, no mesmo ritmo, ano após ano. Mas a ciência vem mostrando que esse processo pode ser mais irregular do que parece.

Em vez de seguir uma linha reta, o cérebro passa por fases diferentes ao longo da vida, com momentos em que as mudanças ganham mais destaque e exigem atenção maior com a saúde.

Essa descoberta ajuda a derrubar uma ideia bastante comum de que o avanço da idade afeta o cérebro da mesma maneira em todas as etapas da vida.

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Na prática, os cientistas perceberam que existem idades específicas em que esse processo se comporta de forma diferente, como se o organismo entrasse em novas fases de adaptação.

Entender isso pode ser importante para pensar em prevenção, qualidade de vida e cuidados voltados ao envelhecimento.

O estudo apontou três idades que chamaram a atenção dos pesquisadores: 57, 70 e 78 anos.

Esses períodos foram identificados como momentos marcantes dentro do processo de envelhecimento cerebral, o que indica que o cérebro não muda sempre na mesma intensidade.

Em algumas fases, o organismo passa por alterações mais perceptíveis, o que pode influenciar memória, raciocínio, atenção e outras funções importantes do dia a dia.

A principal importância dessa descoberta está no fato de que ela pode abrir caminho para estratégias de cuidado mais precisas.

Em vez de enxergar o envelhecimento cerebral como algo genérico, a tendência é que ele passe a ser observado de forma mais individual e também mais preventiva.

Isso significa que acompanhar hábitos saudáveis, estímulos mentais, sono de qualidade, alimentação equilibrada e prática de atividade física pode se tornar ainda mais importante em determinadas etapas da vida.

Outro ponto que chama atenção é que o cérebro, mesmo com o passar dos anos, continua sendo um órgão dinâmico.

Ele muda, se adapta e responde ao estilo de vida. Por isso, falar sobre envelhecimento cerebral não precisa ser sinônimo de medo, mas sim de consciência.

Quanto mais cedo houver atenção aos sinais do corpo e à saúde como um todo, maiores são as chances de atravessar essas fases com mais equilíbrio.

No fim das contas, a descoberta reforça uma mensagem importante: envelhecer faz parte da vida, mas entender como esse processo acontece pode ajudar a tornar esse caminho mais saudável.

Saber que existem idades mais sensíveis dentro dessa trajetória é um passo valioso para encarar o futuro com mais informação e menos insegurança.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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