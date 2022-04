Provavelmente, desde os primórdios da raça humana, todo mundo comia batatas, cruas, assadas, fritas ou amassadas. Esse legume, além disso, é rico em vitamina C, complexo B, tiamina e niacina e muito mais. Mas chega de nutrição e história, vamos falar das utilidades da batata, você vai se surpreender!

6 utilidades da batata que você provavelmente não sabia e jamais esquecerá:

1. Skincare

A verdade é que muitos alimentos são úteis quando usados na pele e a batata não foge desse time. Para isso, basta colocar fatias de batata crua sobre queimaduras solares, inchaços, olheiras e acnes causando uma incrível diminuição do inchaço e da vermelhidão. Incrível, né?

2. Rejuvenescimento

Ao lado dos tratamentos anti inflamatórios na pele, as batatas podem ainda atuar no rejuvenescimento dele. Desta forma, basta amassar uma batata cozida com um pouco de suco de limão e aplicar sobre o rosto durante cerca de 10 minutos, depois lave-o com água morna.

3. Alívio de dores

Enquanto você aplica sua máscara de batatas no rosto, faça rodelas e deixe nas têmporas ou na testa para aliviar dores de cabeça. Pode testar, o alívio é imediato!

4. Controla a insônia

E as utilidades não param! Comer batata cozida à noite pode ser excelente para uma boa noite de sono, combatendo a insônia.

5. Eliminar verrugas

Sabia dessa? Esfregar batatas cruas sobre verrugas, continuamente por vários dias, pode ajudar a fazê-las sumir, pode fazer o teste!

6. Compressas

Por último, você pode usar esse legume para fazer compressas frias ou quentes para controlar a temperatura do nosso corpo. Isso porque, ela possui uma alta capacidade de manter a temperatura, basta enrolada em um pano ou gaze.

