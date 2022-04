Com o crescimento exacerbado das cidades, a cada dia que passa, mais pessoas estão morando em dezenas de casas amontoadas em cima uma da outra. Os grandes casarões dos nossos avós deram espaço para arranhas-céus e kitnets. É como se o tempo e o espaço ficassem mais curtos. E se você mora em um local apertado, veja essas dicas para deixar o seu quarto pequeno parecendo que é bem maior, conseguindo manter o cômodo com mais espaço e tempo. Confira!

6 dicas para deixar o seu quarto pequeno parecendo que é bem maior:

1. Use o recinto vertical

Nossa primeira dica é muito utilizada por designers. Usar e abusar do espaço vertical, poupando o chão, deixa o ambiente aparentemente bem maior. Opte, por exemplo, por prateleiras, espelhos, cabeceiras altas e estantes até o teto.

2. Escolha os móveis certos

Você já deve ter notado que os móveis são a grande sacada para dar essa ilusão de espaço maior. Nossa recomendação, portanto, é o uso deles com “pernas”, afastados do chão, transmitindo uma sensação de ambiente arejado.

3. Combine as cores

Quando nos referimos à combinação de cores, estamos falando para conciliar as cores internas das janelas com as paredes. Esse truque nos engana para ver o quarto um pouco maior do que ele é.

4. Use luminárias

Enquanto em quartos grandes o ideal é usar abajures e grandes luminárias ao lado da cama, em casos de ambientes pequenos, recomendamos o uso de arandelas. Isso, assim, vai chamar a atenção para a parte de cima do quarto.

5. Opte por móveis proporcionais

Ter um quarto pequeno não é sinônimo de ter móveis pequenos também. Segundo especialistas, dá para brincar com o uso de móveis proporcionais ao ambiente. Escolher, por exemplo, móveis enormes pode dificultar o uso de outros e assim por diante.

6. Descarte decorações

Para encerrar, o uso exagerado de decoração pode sobrecarregar o quarto. Uma saída é recorrer ao uso de mantas e edredons, objetos pequenos, porta-retratos, entre outros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!