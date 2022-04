Rússia é suspensa de conselho da ONU; veja como os países votaram

HERCULANO BARRETO FILHO E JAMIL CHADE

SÃO PAULO, SP, E GENEBRA, SUIÇA (UOL-FOLHAPRESS) – Com o voto favorável de 93 países, a Rússia foi suspensa nesta quinta-feira (7) do conselho de direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) em decisão inédita contra um membro permanente.

Apenas 24 países foram contrários à suspensão. Outros 58 se abstiveram, entre eles, o Brasil -que diz esperar pela conclusão das investigações, como antecipou Jamil Chade, colunista do UOL. Com isso, o governo do presidente Jair Bolsonaro consolidou a postura de afastamento em relação às potências ocidentais.

Na América do Sul, os governos da Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador deram seu apoio à suspensão. Já países como China, Cazaquistão, Síria, Irã, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela se posicionaram contra a medida.

O bloco de ditaduras denunciou as potências ocidentais, relembrou violações cometidas pelos EUA em diferentes partes do mundo e a ameaça que a medida poderia causar para a sobrevivência dos organismos internacionais. Para o governo da China, a suspensão vai “jogar gasolina no fogo” e não ajudará a trazer a paz.

Quem votou a favor da suspensão

Albânia

Alemanha

Andorra

Antígua e Barbuda

Argentina

Austrália

Áustria

Bahamas

Bélgica

Bósnia e Herzegovina

Bulgária

Canadá

Chade

Chile

Colômbia

Comores

Coreia do Sul

Costa Rica

Costa do Marfim

Croácia

Chipre

Dinamarca

Dominica

Equador

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estados Federados da Micronésia

Estados Unidos

Estônia

Fiji

Filipinas

Finlândia

França

Geórgia

Granada

Grécia

Guatemala

Haiti

Honduras

Hungria

Ilhas Marshall

Ilhas Maurício

Irlanda

Islândia

Israel

Itália

Jamaica

Japão

Holanda

Kiribati

Letônia

Libéria

Líbia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macedônia do Norte

Malawi

Malta

Moldávia

Mônaco

Montenegro

Myanmar

Nauru

Nova Zelândia

Noruega

Palau

Panamá

Papua Nova Guiné

Paraguai

Peru

Polônia

Portugal

Reino Unido

República Checa

República Democrática do Congo

República Dominicana

Romênia

Samoa

San Marino

Santa Lúcia

Serra Leoa

Sérvia

Seychelles

Suécia

Suíça

Timor-Leste

Tonga

Turquia

Tuvalu

Ucrânia

Uruguai

Quem votou contra a suspensão

Argélia

Belarus

Bolívia

Burundi

Cazaquistão

China

Congo

Coreia do Norte

Cuba

Eritreia

Etiópia

Gabão

Irã

Laos

Mali

Nicarágua

Quirguistão

República Centro-Africana

Rússia

Síria

Tajiquistão

Uzbequistão

Vietnã

Zimbábue

Quem se absteve

África do Sul

Angola

Arábia Saudita

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belize

Botsuana

Brasil

Brunei

Butão

Cabo Verde

Camarões

Cambodja

Egito

El Salvador

Emirados Árabes

Gâmbia

Gana

Guiana

Guiné-Bissau

Iêmen

Índia

Indonésia

Iraque

Jordânia

Kuwait

Lesoto

Madagascar

Malásia

Maldivas

México

Moçambique

Mongólia

Namíbia

Nepal

Níger

Nigéria

Omã

Paquistão

Qatar

Quênia

São Cristóvão e Neves

São Vicente e Granadinas

Senegal

Singapura

Sri Lanka

Suazilândia

Sudão do Sul

Sudão

Suriname

Tailândia

Tanzânia

Togo

Trinidad e Tobago

Tunísia

Uganda

Vanuatu