Esfregar um dente de alho na grelha antes de fazer o churrasco: por que é recomendado e para que serve

Prática simples, feita antes de colocar a carne no fogo, pode fazer diferença no preparo e surpreender quem gosta de churrasco

Layne Brito - 04 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Fazer churrasco é quase um ritual para muitos brasileiros. Há quem tenha preferência pelo tipo de carvão, pelo corte da carne, pelo ponto ideal da brasa e até pelo momento certo de colocar o sal.

No entanto, alguns detalhes menos conhecidos também podem interferir no resultado final.

Entre os truques caseiros que costumam circular entre churrasqueiros, um chama atenção pela simplicidade: esfregar um dente de alho na grelha antes de colocar a carne para assar.

À primeira vista, a prática pode parecer apenas uma mania antiga de cozinha.

Porém, o gesto tem uma função interessante e pode ajudar em mais de uma etapa do preparo, especialmente quando a grelha já está quente e pronta para receber os alimentos.

O alho pode funcionar como uma espécie de barreira natural entre o ferro quente e a carne, ajudando a evitar que os pedaços grudem na grelha durante o cozimento.

Isso facilita na hora de virar os cortes e reduz o risco de a carne se romper.

Além disso, ele deixa um aroma suave na superfície, sem necessariamente transformar o sabor da carne como acontece em uma marinada.

A dica pode combinar com cortes como fraldinha, costela, picanha, cupim e outros preparos feitos diretamente na brasa.

Outro ponto é que o alho pode ajudar na limpeza superficial da grelha, contribuindo para soltar pequenos resíduos de gordura de usos anteriores.

No entanto, o truque não substitui uma higienização adequada, principalmente se a grelha estiver com muita sujeira acumulada.

Para fazer, basta acender o fogo, esperar a grelha esquentar bem e cortar um dente de alho ao meio.

Depois, com auxílio de um garfo ou pegador, é só esfregar a parte cortada sobre a área onde a carne será colocada.

A recomendação é não exagerar na quantidade. Um único dente costuma ser suficiente para cumprir a função sem deixar um gosto forte demais.

A ideia é apenas preparar a superfície e acrescentar um toque discreto ao churrasco.

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