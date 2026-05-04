Justiça determina remoção de fake news contra Amilton Filho e impõe multa que pode chegar a R$ 15 mil

Decisão judicial comprova que deputado não é investigado em nenhum esquema e portais que disseminaram conteúdo têm 24 horas para cumprir

Isabella Valverde - 04 de maio de 2026

Amilton Filho, deputado estadual. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

O juiz Glauco Antônio de Araújo, do 4º Juizado Especial Cível de Anápolis, determinou neste domingo (03) a retirada imediata de publicações falsas contra o deputado estadual Amilton Filho (MDB), divulgadas em sites e perfis nas redes sociais.

A decisão atinge conteúdos publicados pelos portais Goiás em Tempo e Goiás da Gente, incluindo suas contas no Instagram, onde as informações foram disseminadas.

Além da remoção, o magistrado fixou multa de R$ 250 por hora em caso de descumprimento, limitada ao valor máximo de R$ 15 mil, caso o material não seja apagado no prazo de 24 horas.

Na análise do caso, Glauco Antônio de Araújo destacou que as publicações associaram o nome do parlamentar a um suposto esquema na saúde pública sem apresentar qualquer prova ou base concreta que sustentasse a acusação.

O magistrado também apontou falha essencial na conduta dos responsáveis pelo conteúdo, ao não buscarem o deputado para apresentar sua versão antes da divulgação, o que compromete o princípio básico do contraditório no jornalismo.

Essa omissão, conforme a defesa do deputado, impediu que ele exercesse seu direito de resposta de forma prévia e apresentasse documentos oficiais que afastam qualquer suspeita.

Entre os documentos citados estão certidões negativas do Ministério Público de Goiás (MPGO) e do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que confirmam que o parlamentar não responde a investigações ou ações penais relacionadas ao caso.

Ao fundamentar a decisão, o juiz ressaltou que a liberdade de expressão não autoriza a divulgação de conteúdos que violem a honra ou a reputação de terceiros, especialmente quando baseados em informações não verificadas.

O titular do 4º Juizado Especial Cível de Anápolis ainda observou que as publicações utilizaram estratégias de indução interpretativa, capazes de levar o leitor a acreditar em um envolvimento criminoso inexistente.

Diante disso, a Justiça reconheceu o risco de dano à imagem pública do deputado e determinou a retirada imediata do conteúdo, com o objetivo de interromper a propagação das informações falsas.

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