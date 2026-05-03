Não é picanha: a melhor carne para air fryer tem nome e fica perfeita
Corte suculento ganha destaque na air fryer e prova que dá para fazer carne de respeito sem churrasqueira
Quem disse que precisa de churrasqueira para preparar uma carne suculenta e cheia de sabor? Para muita gente, o churrasco ainda parece algo distante da rotina — seja por falta de espaço, tempo ou estrutura.
No entanto, a air fryer vem mudando completamente esse cenário. Cada vez mais, receitas adaptadas mostram que é possível alcançar um resultado surpreendente usando apenas esse eletrodoméstico.
E o mais interessante é que o segredo não está apenas no preparo, mas também na escolha do corte certo.
A carne ideal para fazer na air fryer
Segundo o criador de conteúdo Raphael Campaso (@raphaelcampaso), a fraldinha é uma das melhores opções para preparar na air fryer.
Isso porque o corte possui uma camada de gordura que ajuda a manter a carne suculenta durante o preparo, mesmo sem o uso de churrasqueira.
Além disso, a fraldinha absorve bem os temperos e desenvolve uma crosta dourada por fora, enquanto permanece macia por dentro.
O segredo começa no tempero
Antes de ir para a air fryer, a carne precisa de um preparo simples, mas eficiente.
A dica é misturar manteiga com alho até formar uma pastinha e espalhar bem sobre a fraldinha. Em seguida, finalize com sal de parrilla.
Esse processo ajuda a intensificar o sabor e contribui para a formação da crosta durante o cozimento.
Como fazer fraldinha na air fryer
O preparo é rápido e dividido em duas etapas, o que garante o ponto ideal.
Modo de preparo da carne:
- Misture manteiga com alho até formar uma pasta
- Espalhe sobre a fraldinha dos dois lados
- Finalize com sal a gosto
- Coloque na air fryer com a gordura virada para cima
- Asse por 15 minutos a 200°C
- Vire a carne e asse por mais 15 minutos a 200°C
O resultado é uma carne dourada por fora e extremamente suculenta por dentro.
Acompanhamentos que fazem diferença
Para completar o prato, o criador sugere dois acompanhamentos clássicos: vinagrete e farofa de calabresa.
Vinagrete:
- Tomate, cebola e pepino picados
- Azeite, limão, vinagre e sal
- Finalização com cheiro-verde
Farofa de calabresa:
- Calabresa frita até dourar
- Cebola, alho e sal
- Farinha de mandioca até ficar torrada
Além de simples, esses acompanhamentos combinam perfeitamente com a carne e deixam a refeição ainda mais completa.
Por que a fraldinha funciona tão bem
A fraldinha possui fibras mais soltas e gordura distribuída, o que facilita o preparo em métodos mais rápidos, como a air fryer.
Dessa forma, ela não resseca facilmente e mantém a maciez, mesmo sem fogo direto ou brasa.
Além disso, o tempo de preparo curto ajuda a preservar os sucos naturais da carne.
Uma alternativa prática ao churrasco tradicional
No fim das contas, a air fryer se mostra uma alternativa eficiente para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.
Com o corte certo e a técnica adequada, é possível preparar uma carne digna de churrasco em poucos minutos.
E, depois que você testa, fica difícil voltar atrás.
