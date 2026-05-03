Não é picanha: a melhor carne para air fryer tem nome e fica perfeita

Corte suculento ganha destaque na air fryer e prova que dá para fazer carne de respeito sem churrasqueira

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto
(Foto: Reprodução)

Quem disse que precisa de churrasqueira para preparar uma carne suculenta e cheia de sabor? Para muita gente, o churrasco ainda parece algo distante da rotina — seja por falta de espaço, tempo ou estrutura.

No entanto, a air fryer vem mudando completamente esse cenário. Cada vez mais, receitas adaptadas mostram que é possível alcançar um resultado surpreendente usando apenas esse eletrodoméstico.

E o mais interessante é que o segredo não está apenas no preparo, mas também na escolha do corte certo.

A carne ideal para fazer na air fryer

Segundo o criador de conteúdo Raphael Campaso (@raphaelcampaso), a fraldinha é uma das melhores opções para preparar na air fryer.

Isso porque o corte possui uma camada de gordura que ajuda a manter a carne suculenta durante o preparo, mesmo sem o uso de churrasqueira.

Além disso, a fraldinha absorve bem os temperos e desenvolve uma crosta dourada por fora, enquanto permanece macia por dentro.

O segredo começa no tempero

Antes de ir para a air fryer, a carne precisa de um preparo simples, mas eficiente.

A dica é misturar manteiga com alho até formar uma pastinha e espalhar bem sobre a fraldinha. Em seguida, finalize com sal de parrilla.

Esse processo ajuda a intensificar o sabor e contribui para a formação da crosta durante o cozimento.

Como fazer fraldinha na air fryer

O preparo é rápido e dividido em duas etapas, o que garante o ponto ideal.

Modo de preparo da carne:

  • Misture manteiga com alho até formar uma pasta
  • Espalhe sobre a fraldinha dos dois lados
  • Finalize com sal a gosto
  • Coloque na air fryer com a gordura virada para cima
  • Asse por 15 minutos a 200°C
  • Vire a carne e asse por mais 15 minutos a 200°C

O resultado é uma carne dourada por fora e extremamente suculenta por dentro.

Acompanhamentos que fazem diferença

Para completar o prato, o criador sugere dois acompanhamentos clássicos: vinagrete e farofa de calabresa.

Vinagrete:

  • Tomate, cebola e pepino picados
  • Azeite, limão, vinagre e sal
  • Finalização com cheiro-verde

Farofa de calabresa:

  • Calabresa frita até dourar
  • Cebola, alho e sal
  • Farinha de mandioca até ficar torrada

Além de simples, esses acompanhamentos combinam perfeitamente com a carne e deixam a refeição ainda mais completa.

Por que a fraldinha funciona tão bem

A fraldinha possui fibras mais soltas e gordura distribuída, o que facilita o preparo em métodos mais rápidos, como a air fryer.

Dessa forma, ela não resseca facilmente e mantém a maciez, mesmo sem fogo direto ou brasa.

Além disso, o tempo de preparo curto ajuda a preservar os sucos naturais da carne.

Uma alternativa prática ao churrasco tradicional

No fim das contas, a air fryer se mostra uma alternativa eficiente para quem quer praticidade sem abrir mão do sabor.

Com o corte certo e a técnica adequada, é possível preparar uma carne digna de churrasco em poucos minutos.

E, depois que você testa, fica difícil voltar atrás.

 

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

