O ator que largou a vida de famoso para viver com a família no interior

Astro conhecido por papel marcante na televisão mudou completamente a rotina e encontrou um novo estilo de vida longe da agitação

Layne Brito - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Instagram)

Durante anos, ele viveu uma rotina cercada por gravações, fãs, entrevistas e compromissos típicos de quem alcança fama internacional. A imagem ficou marcada na memória de uma geração, especialmente por produções que fizeram sucesso na televisão e no cinema.

Além da série Entourage, na qual interpretou Vincent Chase, Adrian Grenier também esteve em uma das produções mais lembradas dos anos 2000: O Diabo Veste Prada. No filme, ele deu vida a Nate Cooper, namorado da protagonista Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway.

No entanto, fora das telas, a vida do ator tomou um rumo bem diferente daquele que muitos poderiam imaginar.

Em vez de permanecer no ritmo acelerado de Hollywood, Grenier decidiu trocar os holofotes por uma rotina mais reservada, familiar e próxima da natureza.

A mudança aconteceu em 2020, quando ele deixou Los Angeles e passou a viver com a esposa, Jordan Roemmele, em um rancho no Texas.

A propriedade, chamada Kintsugi Ranch, tem cerca de 46 acres e funciona como um espaço voltado à vida sustentável, à preservação ambiental e ao contato com a natureza.

Hoje, Grenier já não mantém o mesmo ritmo de aparições em Hollywood. Ainda assim, isso não significa que ele tenha parado completamente de trabalhar.

O ator segue envolvido em projetos pontuais no entretenimento, além de iniciativas ligadas à sustentabilidade, inovação e estilo de vida consciente.

A nova fase também envolve empreendedorismo. Grenier atua com projetos relacionados ao meio ambiente, investimentos, parcerias comerciais e ações conectadas ao rancho onde vive com a família.

Na prática, o ator passou a construir uma rotina profissional mais alinhada aos próprios valores.

Em vez de depender apenas de papéis no cinema e na televisão, ele combina atuação ocasional, negócios, projetos sustentáveis, parcerias e atividades ligadas à propriedade rural.

A escolha, portanto, não foi apenas uma mudança de endereço, mas também uma mudança de prioridade.

O artista que já esteve em grandes produções agora vive de forma mais discreta, ao lado da família, enquanto aposta em trabalhos que combinam com seu estilo de vida atual.

Para muitos fãs, a trajetória chama atenção justamente pelo contraste.

O ator que já fez parte de uma das comédias mais populares dos anos 2000 hoje leva uma vida mais reservada, distante do ritmo intenso de Hollywood e voltada à família, à natureza e a novos projetos.

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