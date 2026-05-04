Família de milionários procura cuidador de cachorro e oferece salário de R$ 34 mil por mês
Oportunidade no Reino Unido inclui moradia gratuita, contas pagas e rotina dedicada ao bem-estar do animal
Imagine receber um salário alto, morar em uma propriedade de luxo e ainda ter como principal função cuidar de um cachorro. Embora pareça exagero, essa vaga realmente existe e rapidamente chamou atenção ao redor do mundo.
A proposta, que mistura conforto, rotina tranquila e um salário acima da média, despertou curiosidade e gerou uma verdadeira corrida de candidatos.
Vaga oferece salário alto e benefícios incomuns
Uma família do condado de Surrey, no Reino Unido, abriu uma vaga para cuidador residente de cachorro com remuneração anual de 60 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 34 mil por mês.
Além do salário, o profissional escolhido teria direito a moradia gratuita em um chalé dentro da propriedade, com todas as despesas pagas.
Ou seja, o contratado não precisaria se preocupar com custos básicos, o que torna a oportunidade ainda mais atrativa.
Quais são as funções do cuidador
Apesar de parecer simples à primeira vista, a função exige responsabilidade e dedicação.
O profissional contratado deve cuidar da rotina completa do animal, incluindo alimentação, higiene e acompanhamento diário. Além disso, também precisa organizar compromissos como visitas ao veterinário, sessões com tosadores e adestradores.
Ao mesmo tempo, o cargo inclui tarefas leves relacionadas à casa, principalmente quando os proprietários não estão presentes.
Entre elas, estão:
- Receber entregas
- Manter a organização do imóvel
- Auxiliar em pequenas demandas externas
- Preparar refeições ocasionalmente
- Jornada de trabalho e perfil desejado
A rotina prevista é de domingo a quinta-feira, das 9h às 18h, com certa flexibilidade dependendo da presença da família na residência.
Além disso, os empregadores buscam uma pessoa com perfil específico. Entre as características desejadas estão:
- Discrição
- Confiabilidade
- Atenção aos detalhes
- Capacidade de manter a privacidade da família
Portanto, não se trata apenas de gostar de animais, mas também de assumir um papel de confiança dentro da propriedade.
Vaga chamou atenção e recebeu milhares de candidatos
Assim que o anúncio foi divulgado, a repercussão foi imediata.
Segundo a consultoria responsável pelo recrutamento, milhares de pessoas se candidataram em poucos dias. Como resultado, o processo seletivo precisou ser encerrado rapidamente.
Isso mostra como oportunidades que unem alto salário e qualidade de vida despertam grande interesse.
Por que a vaga viralizou
Além do valor pago, o que mais chama atenção é o estilo de vida oferecido.
Trabalhar em uma mansão, com despesas pagas e foco no cuidado de um animal, foge completamente das vagas tradicionais.
Por isso, a oportunidade acabou viralizando e gerando debates sobre novas formas de trabalho e valorização de funções consideradas simples.
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