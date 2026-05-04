Família de milionários procura cuidador de cachorro e oferece salário de R$ 34 mil por mês

Oportunidade no Reino Unido inclui moradia gratuita, contas pagas e rotina dedicada ao bem-estar do animal

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Freepik)

Imagine receber um salário alto, morar em uma propriedade de luxo e ainda ter como principal função cuidar de um cachorro. Embora pareça exagero, essa vaga realmente existe e rapidamente chamou atenção ao redor do mundo.

A proposta, que mistura conforto, rotina tranquila e um salário acima da média, despertou curiosidade e gerou uma verdadeira corrida de candidatos.

Vaga oferece salário alto e benefícios incomuns

Uma família do condado de Surrey, no Reino Unido, abriu uma vaga para cuidador residente de cachorro com remuneração anual de 60 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 34 mil por mês.

Além do salário, o profissional escolhido teria direito a moradia gratuita em um chalé dentro da propriedade, com todas as despesas pagas.

Ou seja, o contratado não precisaria se preocupar com custos básicos, o que torna a oportunidade ainda mais atrativa.

Quais são as funções do cuidador

Apesar de parecer simples à primeira vista, a função exige responsabilidade e dedicação.

O profissional contratado deve cuidar da rotina completa do animal, incluindo alimentação, higiene e acompanhamento diário. Além disso, também precisa organizar compromissos como visitas ao veterinário, sessões com tosadores e adestradores.

Ao mesmo tempo, o cargo inclui tarefas leves relacionadas à casa, principalmente quando os proprietários não estão presentes.

Entre elas, estão:

Receber entregas

Manter a organização do imóvel

Auxiliar em pequenas demandas externas

Preparar refeições ocasionalmente

Jornada de trabalho e perfil desejado

A rotina prevista é de domingo a quinta-feira, das 9h às 18h, com certa flexibilidade dependendo da presença da família na residência.

Além disso, os empregadores buscam uma pessoa com perfil específico. Entre as características desejadas estão:

Discrição

Confiabilidade

Atenção aos detalhes

Capacidade de manter a privacidade da família

Portanto, não se trata apenas de gostar de animais, mas também de assumir um papel de confiança dentro da propriedade.

Vaga chamou atenção e recebeu milhares de candidatos

Assim que o anúncio foi divulgado, a repercussão foi imediata.

Segundo a consultoria responsável pelo recrutamento, milhares de pessoas se candidataram em poucos dias. Como resultado, o processo seletivo precisou ser encerrado rapidamente.

Isso mostra como oportunidades que unem alto salário e qualidade de vida despertam grande interesse.

Por que a vaga viralizou

Além do valor pago, o que mais chama atenção é o estilo de vida oferecido.

Trabalhar em uma mansão, com despesas pagas e foco no cuidado de um animal, foge completamente das vagas tradicionais.

Por isso, a oportunidade acabou viralizando e gerando debates sobre novas formas de trabalho e valorização de funções consideradas simples.

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