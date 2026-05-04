Quanto custa colocar ar-condicionado em casa ou apartamento em 2026?

Valores variam bastante conforme o modelo, a instalação e até a estrutura do imóvel

Gabriel Yuri Souto - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Com o aumento das temperaturas em várias regiões do Brasil, o ar-condicionado deixou de ser um luxo e passou a ser quase uma necessidade dentro de casa. No entanto, quem começa a pesquisar preços logo percebe que o valor final vai muito além do aparelho.

Isso porque, além da compra do equipamento, existem custos com instalação, materiais e até adaptações no imóvel. E, dependendo da situação, a conta pode surpreender.

Por isso, entender quanto custa colocar ar-condicionado em 2026 é essencial para evitar gastos inesperados.

Quanto custa instalar ar-condicionado em 2026

O valor da instalação varia bastante, mas há uma média nacional que serve como referência.

Em 2026, o custo da mão de obra para instalar um ar-condicionado split fica, em geral, entre R$ 450 e R$ 1.300, dependendo da potência e da complexidade do serviço

Já em alguns casos mais complexos, o preço pode chegar perto de R$ 2.000, principalmente quando há necessidade de adaptações no local

Preço completo: aparelho + instalação

Quando se considera o custo total — incluindo o aparelho — o valor sobe bastante.

Segundo dados baseados em referências do setor, instalar um ar-condicionado tipo split completo pode custar entre R$ 2.200 e R$ 3.900 em 2026

Isso acontece porque o equipamento representa a maior parte do investimento, podendo chegar a mais de 90% do valor total.

Quanto custa por tipo de ar-condicionado

Os preços também variam conforme o modelo escolhido:

Split (mais comum): R$ 450 a R$ 1.000 (instalação)

Multi-split: até R$ 1.500

Janela: R$ 300 a R$ 400

Cassete (embutido): R$ 420 a R$ 1.000

Além disso, aparelhos maiores, como os de 18.000 ou 24.000 BTUs, costumam ter instalação mais cara devido à estrutura necessária.

O que pode encarecer a instalação

Embora exista uma média de preços, alguns fatores podem aumentar bastante o valor final:

Distância maior entre as unidades (tubulação extra)

Instalação em locais altos ou de difícil acesso

Necessidade de reforço elétrico

Perfuração em concreto ou estrutura reforçada

Uso de equipamentos especiais (andaime ou alpinismo)

Em apartamentos, por exemplo, essas dificuldades são mais comuns, o que pode elevar o orçamento.

Pré-instalação também entra na conta

Outro ponto importante é a chamada pré-instalação.

Se o imóvel ainda não possui estrutura pronta (como passagem de tubulação e pontos elétricos), o custo pode aumentar significativamente, chegando a cerca de R$ 2.000 em alguns casos

Por isso, imóveis novos ou já preparados tendem a ter instalação mais barata.

Vale a pena investir?

Apesar do custo inicial, o ar-condicionado traz conforto térmico e pode até valorizar o imóvel.

Além disso, modelos mais modernos consomem menos energia, o que ajuda a equilibrar o investimento ao longo do tempo.

No fim das contas, o valor depende do tipo de aparelho, da estrutura da casa e da complexidade da instalação. Ainda assim, com planejamento, é possível evitar surpresas e escolher a melhor opção para o seu bolso.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!