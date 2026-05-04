Quanto custa colocar ar-condicionado em casa ou apartamento em 2026?

Valores variam bastante conforme o modelo, a instalação e até a estrutura do imóvel

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
botão no ar-condicionado que pode reduzir a conta de energia
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Com o aumento das temperaturas em várias regiões do Brasil, o ar-condicionado deixou de ser um luxo e passou a ser quase uma necessidade dentro de casa. No entanto, quem começa a pesquisar preços logo percebe que o valor final vai muito além do aparelho.

Isso porque, além da compra do equipamento, existem custos com instalação, materiais e até adaptações no imóvel. E, dependendo da situação, a conta pode surpreender.

Por isso, entender quanto custa colocar ar-condicionado em 2026 é essencial para evitar gastos inesperados.

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Quanto custa instalar ar-condicionado em 2026

O valor da instalação varia bastante, mas há uma média nacional que serve como referência.

Em 2026, o custo da mão de obra para instalar um ar-condicionado split fica, em geral, entre R$ 450 e R$ 1.300, dependendo da potência e da complexidade do serviço

Já em alguns casos mais complexos, o preço pode chegar perto de R$ 2.000, principalmente quando há necessidade de adaptações no local

Preço completo: aparelho + instalação

Quando se considera o custo total — incluindo o aparelho — o valor sobe bastante.

Segundo dados baseados em referências do setor, instalar um ar-condicionado tipo split completo pode custar entre R$ 2.200 e R$ 3.900 em 2026

Isso acontece porque o equipamento representa a maior parte do investimento, podendo chegar a mais de 90% do valor total.

Quanto custa por tipo de ar-condicionado

Os preços também variam conforme o modelo escolhido:

  • Split (mais comum): R$ 450 a R$ 1.000 (instalação)
  • Multi-split: até R$ 1.500
  • Janela: R$ 300 a R$ 400
  • Cassete (embutido): R$ 420 a R$ 1.000

Além disso, aparelhos maiores, como os de 18.000 ou 24.000 BTUs, costumam ter instalação mais cara devido à estrutura necessária.

O que pode encarecer a instalação

Embora exista uma média de preços, alguns fatores podem aumentar bastante o valor final:

  • Distância maior entre as unidades (tubulação extra)
  • Instalação em locais altos ou de difícil acesso
  • Necessidade de reforço elétrico
  • Perfuração em concreto ou estrutura reforçada
  • Uso de equipamentos especiais (andaime ou alpinismo)

Em apartamentos, por exemplo, essas dificuldades são mais comuns, o que pode elevar o orçamento.

Pré-instalação também entra na conta

Outro ponto importante é a chamada pré-instalação.

Se o imóvel ainda não possui estrutura pronta (como passagem de tubulação e pontos elétricos), o custo pode aumentar significativamente, chegando a cerca de R$ 2.000 em alguns casos

Por isso, imóveis novos ou já preparados tendem a ter instalação mais barata.

Vale a pena investir?

Apesar do custo inicial, o ar-condicionado traz conforto térmico e pode até valorizar o imóvel.

Além disso, modelos mais modernos consomem menos energia, o que ajuda a equilibrar o investimento ao longo do tempo.

No fim das contas, o valor depende do tipo de aparelho, da estrutura da casa e da complexidade da instalação. Ainda assim, com planejamento, é possível evitar surpresas e escolher a melhor opção para o seu bolso.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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