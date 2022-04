Tomar uma cervejinha ou um bom drink com os amigos é uma excelente pedida em todo final de semana ou no happy hour depois de um dia cheio. Bom, mas você sabia que estar ali perto de pessoas especiais é mais vantajoso para o nosso corpo do que se imagina? Veja agora os benefícios que beber com amigos traz!

6 benefícios que beber com amigos traz para o corpo e nem todos sabem:

1. Melhor qualidade de vida

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Se divertir com os amigos, beber bons drinks, traz uma excelente qualidade de vida. Inclusive, se for com amigos de infância essa qualidade melhora ainda mais. Cientificamente, quem mantém amizade forte com amigos desde quando criança possuem menor ansiedade, mais autoestima e menos sintomas de depressão. Além disso, essas pessoas costumam ter menor índice de massa corporal e pressão arterial mais baixa na vida adulta.

2. Bem-estar emocional

Ainda segundo pesquisas, essa maior interação social e conexão com pessoas traz uma melhora nos índices de saúde e bem-estar emocional Sendo assim, está diretamente ligada com maior prática de exercícios físicos, mais bom humor e menos sentimentos negativos.

3. Longevidade

Suas amizades determinam sim sua longevidade. Na velhice, quanto mais qualidade tiver seus relacionamentos, mais sua expectativa de vida aumenta. E ainda dizemos mais: o isolamento social é prejudicial para a hipertensão, influenciando no desenvolvimento e controle da doença.

4. Empatia

Esse termo refere-se à capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Bom, e quando se tem bons amigos ao lado esse sentimento é potencializado. É como se nossos amigos se tornassem “parte de nós”, mágico, né

5. Menos chances de ter infarto

Prepare-se para o que vamos falar, em graus bem menores, ter poucos amigos é tão prejudicial ao corpo quanto fumar. Entenda bem, a solidão aumenta a produção de uma proteína coagulante (conhecida como fibrinogênio) que pode causar infarto e derrame, semelhante ao que acontece com o tabagismo.

6. Atua na nossa memória

Por último, pessoas que saem para tomar uma ao lado dos amigos, socialmente ativas, possuem memória melhor do que as pessoas mais solitárias.

