Fast food em tradução livre significa “comida rápida” e, no geral, foi uma forma que o ser humano encontrou de preparar e comercializar refeições que acompanhem o estilo de vida na modernidade. O problema é que pelo mundo todo há alguns estabelecimentos produzindo lanches nada saudáveis. Foi pensando nisso que hoje vamos falar dos segredos que os fast foods guardam!

6 segredos que os fast foods guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Cores

Se você acha estranho começarmos por esse tópico, não se preocupe! Veja bem, já reparou que a grande maioria das redes de fast foods possuem predominantemente artigos, logomarca e embalagens nas cores vermelha e amarela? Bom, isso é proposital. Segundo a psicologia, essas tonalidades agem em subconsciente para aguçar nossa fome.

2. Máquina de refrigerante

Por essa você não esperava, mas os refrigerantes são produzidos dentro dos restaurantes. E como isso funciona? As máquinas de refrigerante misturam o CO2 com o xarope do refri e a água, dispensada através de um tanque de aço inoxidável, ligado à máquina por meio de uma mangueira de vácuo. A máquina é calibrada para misturar o CO2 na exata taxa necessária para dar à sua bebida o gosto que deve ter. Incrível, né?

3. Drive-thru

O drive-thru é uma opção para quem quer realizar o pedido em sair de dentro do carro, certo? Pois saiba que os pedidos que saem de lá têm sempre prioridade. Assim, se dois clientes fazem o pedido ao mesmo tempo, quem está esperando no carro será atendido antes de quem pediu dentro do restaurante no balcão.

4. Acompanhamento

A grande verdade é que os atendentes são induzidos a perguntarem se você quer acompanhamento. Muitas vezes, essa pergunta vem até mesmo antes de você falar o pedido. Tudo isso acontece para que você consuma e gaste mais lá dentro. E, acredite, 80% das pessoas aceitam.

5. Pedidos

Pode ser meio perturbador pensar nisso, mas eles controlam o que você pede. Os tentadores combos ou combinados são opções já pré-determinadas que impedem que você faça suas próprias escolhas, que podem sair mais caras. O mais chocante em tudo isso é que um combo pode conter em média 1.200 calorias.

6. Nuggets

Por último, decidimos abrir espaço nessa lista para os nuggets que, tanto dentro ou fora dos restaurantes, são um terror para saúde. Isso porque eles são feitos de pedaços processados de sobras de frango, como ossos e carcaças. Em seguida, transformados em uma pasta que passa por um processo de ressolidificação. Depois, são moldados e vendidos mundo afora. Infelizmente, ninguém nos informa sobre isso na hora que compramos.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!