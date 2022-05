Existem certos itens na nossa casa que, com o passar do tempo, a sujeira vai impregnando no objeto e fica quase impossível de removê-la. Isso acontece porque a maioria das pessoas não sabem o jeito certo de limpar essas peças. Por isso, hoje vamos te mostrar o que você limpou errado a vida toda e qual o jeito certo!

6 coisas que todo mundo tem em casa e limpou errado a vida toda:

1. Tábua de carne

Com certeza você sempre lavou suas tábuas de madeira com bucha e sabão, não é mesmo? Pois pasme: essa não é a forma correta!

Nesse caso aqui, a melhor maneira é usar metade de um limão, um pouco de sal e esfregar a superfície, antes de lavar como de costume.

2. Assadeiras de alumínio

Aqui temos um item que com o passar do tempo fica impregnado de sujeira, restos de comida e gordura.

Recomendamos que você elimine de vez apenas sabão e água para limpar. Resolva de uma vez por todas esse problema deixando dentro do recipiente de molho bicarbonato de sódio e água. Vai funcionar em um passe de mágica.

3. Chuveiro

Esse aqui pode ser um objeto que talvez você nunca tenha limpado. Todavia, se você está pensando em desencaixa-lo para remover a sujeira e desentupir os furinhos onde sai a água, esqueça essa ideia, temos a fórmula perfeita!

Pegue um saquinho plástico, coloque vinagre branco e envolva o chuveiro com ele. Deixe agir ali por cerca de uma hora, depois limpe com um pano e pronto!

4. Colchões

Segundo especialistas, é necessário que limpemos nosso colchão ao menos duas vezes ao ano e não, não é um banho de sol que vai resolver isso.

A melhor maneira é polvilhar bicarbonato sobre toda a superfície, deixar agir por algumas horas e depois aspirar com um aspirador de pó e voilá!

5. Ralador

O ralador é um dos itens mais difíceis de serem limpos, porque, além de nos machucar, acaba danificando muito a esponja. Mas a ciência tem uma solução para esse problema!

Toda vez que quiser dar uma geral em seu objeto, rale uma batata nele. O vegetal conta com ácido oxálico, que ajuda a tirar os resíduos do ralador.

6. Cafeteiras elétricas

Por último, temos as cafeteiras que necessitam de ser lavadas. Para limpar esse eletrodoméstico, basta colocar no espaço para colocar água, um pouco de água e um pouco de vinagre.

Em seguida, ligue a máquina e espere. Quando o processo terminar, esvazia a cafeteira e repita o procedimento somente com água, para tirar os resíduos de vinagre.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!