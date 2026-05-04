Veja como emitir a nova carteira de identidade pelo celular sem sair de casa

Em implementação no Brasil, a Carteira de Identidade Nacional possui parte de sua emissão de maneira online; veja como fazer

Gustavo de Souza -
Veja como emitir a nova carteira de identidade pelo celular sem sair de casa
(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Quem pretende tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode usar o celular em parte do processo. O novo documento está em fase de implementação no Brasil, e será obrigatório a partir de 2030.

A CIN substitui o antigo RG e usa o CPF como número único de identificação civil no país. Segundo o Governo Federal, o novo modelo tem versões física e digital, QR Code de segurança e vale em todo o território nacional.

A emissão totalmente pelo aplicativo, porém, não vale para qualquer situação. De acordo com o Vapt Vupt, não podem solicitar a CIN via app pessoas que emitiram a identidade há mais de cinco anos, alteraram dados pessoais, têm menos de 16 anos ou possuem pendências no cadastro ou ressalvas na biometria.

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Quem se enquadra nos requisitos consegue fazer a solicitação pelo celular, sem agendamento presencial. Ainda assim, a retirada da carteira impressa deve ocorrer na unidade escolhida no momento do requerimento.

Já quem vai emitir a primeira via precisa seguir outro caminho. Em determinados estados, o cidadão deve agendar o atendimento gratuitamente, comparecer à unidade indicada e apresentar a documentação exigida, como certidão de nascimento ou casamento.

Depois que a CIN é emitida, a versão digital fica disponível no aplicativo GOV.BR. É essa etapa que permite carregar o documento no celular e acessá-lo com mais praticidade no dia a dia.

Por isso, antes de iniciar o pedido, a recomendação é conferir a situação cadastral e usar apenas canais oficiais. Assim, o cidadão evita intermediários, reduz o risco de informações incorretas e descobre se pode resolver parte do processo sem sair de casa.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

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