Márcio Corrêa anuncia início de recapeamento em Anápolis e avanço para duplicação do trecho da GO-330 até Campo Limpo

Prefeito afirmou que pacote de obras começa ainda nesta semana com investimento de R$ 10 milhões

Pedro Ribeiro - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou que a Prefeitura de Anápolis dará início ainda nesta semana a um pacote de recapeamento avaliado em R$ 10 milhões para recuperação de vias urbanas do município.

O anúncio foi feito ao lado do deputado estadual Amilton Filho (MDB), durante vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (04).

Segundo o prefeito, as obras contarão com apoio do Governo de Goiás e fazem parte de um novo cronograma de intervenções na malha viária da cidade.

Durante o anúncio, também foi confirmada a destinação de R$ 36 milhões para a duplicação do trecho rodoviário entre Anápolis e Campo Limpo de Goiás.

De acordo com Amilton Filho, os recursos serão viabilizados em articulação com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB).

Márcio destacou que a duplicação é considerada uma demanda histórica da região, especialmente pelo alto número de acidentes registrados na rodovia.

Segundo ele, o trecho sofre com problemas estruturais como ausência de acostamento, sinalização insuficiente e intenso fluxo por estar próximo à área urbana de Anápolis.

O prefeito também afirmou que a duplicação da GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, segue em fase de licitação e deve ser a próxima obra viária de grande porte da região.

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