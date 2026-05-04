Férias de meio de ano serão menores após mudança no calendário escolar neste estado em 2026
Entenda os motivos técnicos que levaram à revisão do tempo de repouso dos estudantes
O cronograma de descanso das famílias mineiras passará por uma alteração significativa no próximo ano letivo.
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) oficializou o calendário escolar de 2026 com mudanças estruturais profundas.
A principal novidade é o encurtamento do recesso de julho, que historicamente costumava abranger quase todo o mês.
Essa decisão afeta diretamente milhares de alunos e professores da rede pública estadual em todos os municípios.
O objetivo central é otimizar o fluxo pedagógico e garantir o cumprimento dos duzentos dias letivos obrigatórios.
O novo modelo de avaliação trimestral
A redução das férias de julho é uma consequência direta da adoção do modelo trimestral de ensino.
Essa mudança foi definida após consulta pública com mais de 36 mil profissionais da educação mineira.
Segundo a Agência Minas, 67% dos servidores votaram pela substituição do regime bimestral pelo trimestral.
O novo sistema visa diminuir a pressão administrativa sobre as escolas e oferecer mais tempo para a consolidação da aprendizagem.
Com isso, os períodos de avaliação ficam mais espaçados, exigindo pausas menores entre as etapas.
Novas datas oficiais e período de descanso
Conforme a Resolução SEE nº 5.222/2025, o recesso de julho ocorrerá apenas entre 20 e 31 de julho.
Na prática, os estudantes terão apenas doze dias de folga no meio do ano, em vez de trinta.
O ano letivo começará em 4 de fevereiro e terminará em 18 de dezembro de 2026. Para compensar o recesso curto, haverá uma pausa na “Semana do Professor“, de 13 a 16 de outubro.
Essa distribuição busca manter o ritmo acadêmico e evitar grandes interrupções no desenvolvimento dos alunos mineiros.
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