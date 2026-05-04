Férias de meio de ano serão menores após mudança no calendário escolar neste estado em 2026

Entenda os motivos técnicos que levaram à revisão do tempo de repouso dos estudantes

Magno Oliver - 04 de maio de 2026

Mudança no calendário escolar gera debate, e afeta férias estudantil para fevereiro (Foto: Reprodução/ Pexels)

O cronograma de descanso das famílias mineiras passará por uma alteração significativa no próximo ano letivo.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) oficializou o calendário escolar de 2026 com mudanças estruturais profundas.

A principal novidade é o encurtamento do recesso de julho, que historicamente costumava abranger quase todo o mês.

Essa decisão afeta diretamente milhares de alunos e professores da rede pública estadual em todos os municípios.

O objetivo central é otimizar o fluxo pedagógico e garantir o cumprimento dos duzentos dias letivos obrigatórios.

O novo modelo de avaliação trimestral

A redução das férias de julho é uma consequência direta da adoção do modelo trimestral de ensino.

Essa mudança foi definida após consulta pública com mais de 36 mil profissionais da educação mineira.

Segundo a Agência Minas, 67% dos servidores votaram pela substituição do regime bimestral pelo trimestral.

O novo sistema visa diminuir a pressão administrativa sobre as escolas e oferecer mais tempo para a consolidação da aprendizagem.

Com isso, os períodos de avaliação ficam mais espaçados, exigindo pausas menores entre as etapas.

Novas datas oficiais e período de descanso

Conforme a Resolução SEE nº 5.222/2025, o recesso de julho ocorrerá apenas entre 20 e 31 de julho.

Na prática, os estudantes terão apenas doze dias de folga no meio do ano, em vez de trinta.

O ano letivo começará em 4 de fevereiro e terminará em 18 de dezembro de 2026. Para compensar o recesso curto, haverá uma pausa na “Semana do Professor“, de 13 a 16 de outubro.

Essa distribuição busca manter o ritmo acadêmico e evitar grandes interrupções no desenvolvimento dos alunos mineiros.

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