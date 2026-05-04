Justiça nega pensão para dona de casa mesmo após 6 anos de união e filhos em comum

Caso internacional mostra que convivência e filhos não bastam para garantir pensão quando a lei exige registro formal da união

Gustavo de Souza - 04 de maio de 2026

(Foto: ISG)

Seis anos vivendo sob o mesmo teto, dois filhos em comum e uma rotina familiar consolidada não foram suficientes para garantir a pensão de viúva a uma mulher.

O caso aconteceu em Girona, na Espanha, onde a Justiça manteve a negativa do benefício porque o casal nunca formalizou a união como pareja de hecho (termo equivalente a união estável).

A decisão, confirmada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, seguiu o entendimento da Seguridade Social espanhola. Para os juízes, a convivência demonstrava que havia uma relação familiar, mas não comprovava o requisito legal exigido para o pagamento da pensão.

Na Espanha, a Ley General de la Seguridad Social determina que casais não casados precisam registrar a união em órgão municipal, regional ou por escritura pública. Além disso, esse registro deve ter sido feito pelo menos dois anos antes da morte do companheiro.

No caso analisado, a mulher apresentou documentos de convivência e as certidões dos filhos. Ainda assim, a Justiça entendeu que esses papéis não substituíam a formalização exigida pela lei.

A situação chama atenção porque, pelas regras espanholas, filhos em comum podem dispensar a comprovação de cinco anos de convivência. No entanto, não eliminam a necessidade do registro oficial da união.

A base reguladora informada no processo era de 1.211,77 euros. Pela regra geral espanhola, a pensão de viuvez corresponde a 52% dessa base, quando preenchidos os requisitos legais.

No Brasil, a lógica é diferente. A legislação do INSS reconhece o companheiro em união estável como dependente, sem exigir escritura pública prévia. Porém, a relação precisa ser comprovada com documentos, como certidão de nascimento de filhos, mesmo endereço, declaração de Imposto de Renda ou conta conjunta.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!