Países da Europa se unem e anunciam nova taxa obrigatória para turistas brasileiros

Nova exigência para brasileiros que viajam à Espanha inclui taxa e autorização digital para estadias mais longas a partir de 2026

Gabriel Dias - 04 de maio de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com o aumento do fluxo de turistas e o endurecimento das regras migratórias na Europa, viajar para alguns destinos do continente pode exigir mais planejamento do que antes.

Mudanças recentes têm chamado a atenção de brasileiros que pretendem passar temporadas mais longas fora do país.

Nos últimos meses, diferentes nações europeias começaram a revisar exigências de entrada, criando novas etapas burocráticas e custos adicionais.

A tendência indica um movimento conjunto para reforçar o controle de fronteiras e acompanhar o crescimento do turismo internacional.

É nesse cenário que a Espanha anunciou uma nova taxa obrigatória para determinados viajantes.

A partir de julho de 2026, brasileiros que pretendem permanecer no país por mais de 21 dias precisarão pagar € 15 e passar por uma pré-triagem digital antes mesmo do embarque.

O procedimento será feito por meio do Sistema Digital de Pré-Triagem Espanhol (SDP-E), uma plataforma online semelhante ao modelo utilizado pelos Estados Unidos com o ESTA.

O viajante deverá preencher um formulário, informar dados pessoais e da viagem, além de efetuar o pagamento da taxa.

A resposta será enviada por e-mail em até 72 horas. Sem a autorização, o embarque pode ser negado pela companhia aérea ou o turista pode enfrentar problemas na imigração ao chegar ao destino.

A exigência não se aplica a estadias curtas, de até 21 dias. No entanto, intercambistas, nômades digitais e viajantes que planejam longos períodos no país estão entre os mais impactados pela medida.

Além da taxa, será necessário apresentar documentos como passaporte válido, comprovante de hospedagem, seguro-viagem com cobertura mínima e passagem de retorno ou continuação do roteiro.

A decisão da Espanha acompanha um movimento mais amplo na Europa. Países como Portugal, França, Itália e Alemanha também vêm adotando novas exigências, que incluem comprovação financeira, seguros obrigatórios e até limites de vistos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!