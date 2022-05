Homem sobrevive após faca quebrar e ficar dentro do pescoço dele durante briga

Um britânico surpreendeu não somente os familiares e a equipe médica, como o mundo todo, ao sobreviver a uma facada no pescoço. E o pior, a lâmina de 14 centímetros ficou alojada na garganta do homem.

O caso aconteceu durante uma briga em Shildon, na Inglaterra, durante o Halloween do ano passado, mas as informações só foram divulgadas recentemente, juntamente do raio-X da vítima.

Thomas Brazell, de 28 anos, foi identificado como o agressor e, de acordo com a mídia local, o rapaz teria enfiado a faca. No entanto, quando tentou retirar o objeto, o cabo quebrou, deixando o outro homem preso com a lâmina.

Nos últimos dias, o suspeito também se entregou para a justiça e assumiu o crime, sendo condenado a mais de 7 anos de reclusão.

Até mesmo detetive envolvido no caso ficou completamente surpreso com a situação. “Esse homem é incrivelmente sortudo por estar vivo, embora sofra as consequências do ataque pelo resto de sua vida”, disse a autoridade Sunil Weerasinghe.