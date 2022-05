Uma das datas comemorativas mais importantes do ano está próxima e, infelizmente, os solteiros são os que mais sofrem com a festividade do Dia dos Namorados.

Mas calma! O Portal 6 separou uma lista de dicas do que fazer para não passar o evento sozinho e abandonado.

Com essas opções, você com certeza desfrutará de uma noite divertida e feliz. Acompanhe!

5 dicas infalíveis para quem não quer passar o Dia dos Namorados sozinho:

1. Baixe o Tinder

O Tinder é uma plataforma recheada de solteiros e, curiosamente, quase todos com o mesmo interesse. Logo, nesta época do ano, é bem mais simples conseguir marcar um date.

É importante falar sobre os gostos e opiniões antes do encontro para conhecer melhor o pretendente e não se frustrar no Dia dos Namorados.

2. Desarquive o chat do seu ex

Atenção: esse tópico só é válido nos casos em que o ex não foi tóxico e teve um término razoavelmente tranquilo.

Caso seu ex seja uma boa pessoa, ou tenha passado por mudanças radicais nas atitudes erradas, talvez agora seja uma ótima data para tentar um recomeço.

Vale a pena lembrar que, até o dia 03 de junho, o planeta Mercúrio estará retrógrado. Com isso, as chances dele voltar para a sua vida são enormes.

3. Organize um evento com os amigos

Se o Tinder não estiver dando certo e seu ex for uma péssima opção, é melhor contatar os amigos.

Organizar um churrasco, um jantar ou uma noite de bebidas. Com certeza será um boa escolha para diversão no Dia dos Namorados.

4. Acione sua melhor amiga solteira

Nada de depressão! Se não tem namorado, chame sua melhor amiga para saírem e curtir a data em uma balada ou barzinho, contando que se divirtam e conheçam novas pessoas.

5. Apele para Santo Antônio

Caso você seja uma pessoa de muita fé, a tradição conta que preces feitas ao santo são escutadas e atendidas trazendo um parceiro fiel e bom.

