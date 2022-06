O aplicativo de mensagens mais usado de todo o Brasil está sempre trabalhando em mudanças constantes e, por isso, está chegando uma nova função no WhatsApp que vai realizar transformações importantes para o usuário fazer login em sua conta.

Com o intuito de aumentar a dinâmica e otimizar o tempo dos usuários dentro do aplicativo, a nova funcionalidade irá filtrar as conversas que ainda não foram lidas.

Chega nova função no WhatsApp que vai acabar com as desculpas de quem demora responder

A WABetaInfo foi responsável por descobrir e divulgar a novidade que será aplicada no sistema. A partir de agora, o usuário poderá separar as conversas não lidas das outras. Assim, tornando mais rápido o processo de encontrar as mensagens.

Segundo as informações da empresa, a ‘filtragem’ das mensagens só aparece no momento que o usuário aciona a função de pesquisa.

Quando tocar nela, o mensageiro irá mostrar uma opção escrito ‘não lidas’. Desse modo, vai aparecer uma lista de bate-papos com as conversas ainda não abertas.

Mais informações

Como a função ainda está em fase inicial, ela só deverá ter a liberação depois de todos os testes para usuários do WhatsApp Beta e eventuais correções.

Isso porque o aplicativo sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no mensageiro.

Por fim, a depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!