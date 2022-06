Um ano de experiência. Obrigado!

Há exatamente um ano, escrevi o primeiro artigo neste espaço. De forma ininterrupta, todas as sextas feiras trazemos algum tema que julgo relevante compartilhar com os leitores.

O convite da direção do Portal 6 foi para que escrevêssemos um artigo semanal, sugerindo temas relacionados à pandemia. Inclusive atualizações com uma visão técnico-científica.

Vale ressaltar que fora uma sugestão! Digo isso porque julgo importante esclarecermos três pontos:

1) Por esse espaço, eu não paguei nem recebo absolutamente nenhum valor financeiro. Do convite, surgiu o primeiro texto. E de forma estratégica e construtiva firmamos essa parceria.

2) Tenho a liberdade de escolher o tema que eu quiser e sou responsável pelo conteúdo que assino. Por isso, tratamos de temas tão variados no contexto internacional, nacional e local;

3) Ainda aqueles que pensam que esse artigo é para prestar contas do mandato de vereador que exercerei até 2024. Não é. Para os interessados nessa prestação, pode me procurar pessoalmente ou enviar um Direct aqui no Instagram;

Dito essa introdução, quero agradecer a Deus pelo privilégio que tenho que compartilhar conteúdos semanais, dos mais variados temas. Agradecer também a direção do Portal 6 e também aos nossos colaboradores. Por fim, agradecer de forma carinhosa os milhares que interagem lendo nossos textos e acompanhando nosso trabalho.

Quero finalizar esse texto do primeiro aniversário, pontuando duas atualizações acerca da pandemia de Covid-19:

a) O STF reconheceu legal há dois dias, a portaria do Governo Federal que declara encerrada a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Com isso está enterrada a Lei da Pandemia. Na prática, ninguém pode exigir no Brasil: Passaporte Vacinal, uso de máscaras, distanciamento social, aulas remotas e outros.

b) O presidente Bolsonaro assinou hoje, MP permitindo que instituições privadas possam comprar vacinas contra Covid-19. Decorrência do fim da ESPIN e que não trará prejuízos ao Plano Nacional de Vacinação.

É isso.

