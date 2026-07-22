Colocar algumas gotas de óleo nas dobradiças das portas de casa: para que serve e por que é recomendado

Pequeno hábito doméstico evita incômodos frequentes e melhora funcionamento diário com facilidade

(Foto: Inteligência Artificial)

Portas que rangem ao abrir ou fechar são um problema comum em muitas residências, não é mesmo? Em boa parte dos casos, o barulho ocorre por causa do atrito entre as peças metálicas das dobradiças, provocado pelo desgaste natural ou pelo acúmulo de poeira.

A aplicação de algumas gotas de óleo é uma medida simples que ajuda a reduzir esse atrito e melhora o movimento da porta.

A lubrificação é recomendada porque cria uma fina camada protetora entre as partes metálicas, diminuindo o contato direto entre elas. Com isso, o movimento se torna mais suave e silencioso, além de contribuir para reduzir o desgaste das peças ao longo do tempo.

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Antes da aplicação, o ideal é remover a sujeira acumulada nas dobradiças com um pano seco ou um pincel, garantindo melhor resultado.

Como aplicar

O procedimento deve ser feito com pequenas quantidades de óleo, aplicadas diretamente sobre o eixo da dobradiça. Em seguida, basta abrir e fechar a porta algumas vezes para que o lubrificante se espalhe por toda a peça.

Caso haja excesso, ele deve ser removido com um pano limpo para evitar o acúmulo de poeira. Em muitas situações, produtos específicos para lubrificação, como óleos próprios ou lubrificantes à base de silicone, oferecem proteção mais duradoura do que alternativas improvisadas.

Benefícios da manutenção

Realizar esse cuidado periodicamente ajuda a preservar o bom funcionamento das portas, evita ruídos desagradáveis e pode prolongar a vida útil das dobradiças.

A manutenção preventiva também reduz o risco de travamentos causados pelo desgaste ou pela falta de lubrificação. Com poucos minutos de trabalho e o produto adequado, é possível manter as portas funcionando de forma eficiente e silenciosa, tornando o ambiente mais confortável no dia a dia.

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