De acordo com uma pesquisa realizada em 2021, o WhatsApp é a rede social mais utilizada no Brasil. Segundo os dados, a plataforma possui mais de 160 milhões de contas ativas no país. Entretanto, em algumas situações você pode querer evitar certas conversas e também determinadas pessoas. Por isso, é importante saber algumas formas de ler uma mensagem no WhatsApp sem que saibam disso.

Descubra como ler uma mensagem no WhatsApp sem que a pessoa do outro lado saiba

Uma opção de ler uma mensagem no WhatsApp sem que saibam, é o recurso disponibilizado pelo próprio aplicativo. Está é a maneira mais simples de garantir que ninguém saiba se você leu o chat ou não.

Basta desativar a confirmação de leitura. Para utilizar a ferramenta, basta ir em “Conta” > “Privacidade”> “Confirmação de leitura”.

Outras maneiras

Outra forma de visualizar as mensagens é pela barra de notificações. Sempre que uma nova solicitação chegar até você, é possível ler o conteúdo sem precisar necessariamente abrir o aplicativo.

Quem estiver utilizando a versão do WhatsApp para computadores, é possível que os usuários visualizarem a última mensagem da conversa. Basta manter o cursor do mouse sobre o chat por alguns segundos.

Outra dica para usuários da versão Web do mensageiro. Ao abrir no navegador, abra outra janela e a sobreponha no aplicativo. Assim, as mensagens no WhatsApp não serão marcadas como visualizadas.

Caso você queira ler uma mensagem no WhatsApp e não quer que saibam, basta desligar a internet do seu aparelho. Isso vai fazer com que você não vai aparecer online e nem que a confirmação de leitura apareça para o outro contato.

