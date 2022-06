Após dar banho e cortar o cabelo de sem-teto, mulher fica apaixonada com o antes e depois e tem filhos com ele

Uma mexicana decidiu contar no perfil do TikTok como foi se apaixonar por um ‘sem-teto’ e acabou viralizando com a história de amor.

A usuária, Lakiza, explicou em um vídeo que o encontrou na frente de uma conveniência, na Cidade do México, enquanto ele lavava carros e gostou muito, logo de início.

“Eu o conheci lavando carros fora desta Oxxo [loja de conveniência]. O segui para descobrir onde morava e depois de muitos dias o convenci que ficássemos juntos”, disse.

Depois disso, ela relembrou como foi o processo fabuloso de antes e depois do amado. “Lavei o rosto dele, cortei o cabelo dele, ele era tão lindo”.

“Tivemos três filhas e perdemos uma. Ele é muito bom, me ajuda em tudo e faz de tudo para me ver feliz”, acrescentou.

Atualmente, eles compartilham fotos e vídeos juntos nas redes, ressaltando sempre o amor que sentem.“Até agora ainda estamos muito felizes e apaixonados. Ele é o melhor ‘malandro’ que eu poderia ter escolhido”, destacou.

A publicação de Lakiza já conta com mais de 4,3 milhões de visualizações e milhares de internautas comentam sobre ‘o amor vencer sempre’.

“Você tem um coração lindo!”, “bela história de amor”, “Deus abençoe sempre seu casamento, muita bonita família!”, foram alguns dos comentários.

Veja