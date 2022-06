Mulher que ‘casou’ e ‘deu a luz’ a filho de boneco de pano quer ficar ‘grávida’ novamente: “sou feliz”

A famosa Santinha, esposa do boneco Marcelo e mãe do bonequinho de pano, Marcelinho, voltou aos holofotes nos últimos dias após anunciar o desejo de ter um novo filho, dessa vez, uma garotinha.

Meirivone Rocha Moraes, de 37 anos, é mineira e ficou bastante conhecida após se casar oficialmente com um brinquedo e simular um parto de uma criança, também de brinquedo.

Santinha explicou nas redes sociais aos fãs sobre como tudo começou, mas em entrevista à revista Crescer, a mulher detalhou exatamente o início.

“O Marcelo foi um pedido meu para a minha mãe. Ela é costureira e eu sempre fui dançarina de forró. Mas por conta da pandemia, não tinha um companheiro de dança nas festas. Por isso, pedi para que ela fizesse um boneco”, contou.

“Na hora em que ela me mostrou o Marcelo, foi paixão à primeira vista!”, relembrou Meirivone. “No mesmo dia, já fiz uma live no Facebook para apresentá-lo e aí começou a brincadeira”.

Depois de namorarem por alguns meses, em dezembro ela e o companheiro de pano realizaram o grande sonho: a celebração do casamento, com direito a vestido de noiva, alianças, dança e muitas risadas.

O evento contou com a presença de mais de 300 pessoas. “Ganhei dois fotógrafos, bolo, doces, vestido e decoração. A cerimônia foi linda, emocionante! Teve a dança dos noivos, tudo igual a um casamento de verdade”, disse.

Mãe de dois filhos reais, Caroline, que tem 19 anos, e de Diego, de 14, agora Santinha explica que deseja ter uma nova filha de Marcelo, mas os planos ficariam para daqui alguns anos.

O foco do casal tem sido animar as redes sociais e eventos, tirando muitas risadas do público. “Sou uma artista, sou feliz com minha arte. Marcelo, Marcelinho e Santinha são uma alegria para as pessoas”.

@meirivonerocha casamento teatral com o Marcelo dia 18 de dezembro de 2021 me ajude a chegar nas emissoras de tv e eles vim me dá uma casa própria é o meu sonho ♬ G.A.B – Gill (길) / BoA (宝儿)

Críticas e desabafos

Apesar de toda a história feliz, Meirivone explica que recebe muitas críticas na internet pelo estilo de vida adotado, mas que sabe lidar bem com isso e não se deixa abalar.

“A maioria das mensagens que recebo são boas, desejando que dê certo, que eu ganhe a casa própria que eu tanto quero. Sou faxineira, vivo dos meus braços”, pontuou Santinha.

“Mas, na internet, também vejo muitas críticas, muitas palavras “fortes”, falando que sou louca, que tenho de ser internada, que preciso de tratamento. Mas não me importo com esses comentários”, desabafou.

Veja