O tatuador pode até estar com as melhores intenções do mundo, mas quando a maré não está para peixe, é difícil a tattoo sair bem. Hoje selecionamos alguns registros bizarros e que, provavelmente, não saíram como esperado pelo cliente! Veja algumas tatuagens que não deram certo e se divirta!

6 tatuagens que não deram certo e viraram o pesadelo de quem fez:

1. Leão na palma da mão, ou melhor, no dedo

Os dedos das mãos já ganharam várias funções, como forma de apontar para o outro, cutucar coisas e até mesmo ser uma forma de xingamento.

Mas onde já se viu tatuar a cabeça de um leão no dedo e ainda por cima o registro não sair tão bem assim?

2. Passarinhos do amor

Você, com certeza, já deve ter visto os pombos brancos da paz, mas agora passarinhos trazendo o amor, ou melhor, “love”, essa é novidade!

Nessa tatuagem aqui, além da ideia ter sido bem estranha, as aves ainda saíram meio deformadas e diferentes.

3. O que é, o que é?

Aqui temos um enigma do mundo das tatuagens e das artes, que só será desvendado quando o tatuador assumir, de fato, qual era sua intenção.

Seria um lobo? Um cachorro? Uma lhama? Um camelo? Um extraterrestre?

4. Duas caras

Aqui temos esse homem que resolveu ousar na tatuagem e registrou na parte de trás de toda a sua cabeça uma espécie de “monstro”.

Agora a pergunta que fica é: será que ele viu o desastre que ficou esse registro?

5. Tatuagem de caneta

Vamos ser sinceros, essa tattoo ficou muito parecida com um registro feito de caneta e não com por um profissional, não é mesmo?

E mais uma vez fica o questionamento: se trata de um cachorro? Lobo? Raposa?

6. O mar não está para peixe

Por último, temos essa anomalia de caranguejo, com pernas de sapo e braços de um inseto.

Certamente, o tatuador não ficou muito feliz em fazer esse animal enorme nas costas do cliente.

