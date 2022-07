Atualmente, o WhatsApp é a principal ferramenta para realizar troca de mensagens e os emojis estão super dentro disso. Mesmo em alta, o verdadeiro significado de alguns segue sendo um mistério, como é o caso do emoji com olhos à espreita.

Antes de revelar a definição da figurinha, é válido ressaltar que os caracteres surgiram em 1999, no Japão, e se popularizaram desde então.

Com a nova atualização do pacote 14.0, cerca de 37 novos emojis chegaram aos celulares Android e Iphone (iOS) e estão disponíveis para os usuários.

Além de inserir opções sobre temas relevantes como gravidez e LGBTQIA+, o catálogo trouxe uma experiência mais completa aos internautas.

Descubra o verdadeiro significado do emoji com olhos à espreita no WhatsApp

Apesar de bastante utilizado por grande parte dos usuários, o verdadeiro significado do emoji com olhos à espreita tem uma definição bem diferente do que muitos pensam.

O caractere é uma das 37 novas figurinhas disponíveis e pode ser encontrada em celulares Androids e Iphones (iOS).

Com o visual de rosto assustado que cobre os olhos, mas consegue espiar pelos dedos, o emoji representa a vontade de querer saber algo proibido ou até sigiloso.

Essa figurinha é ideal para aqueles momentos em que a curiosidade aflora durante a conversa ou quando um assunto constrangedor vem à tona.

Ela também pode ser utilizada como resposta quando algo nojento, assustador ou repulsivo é enviado pelo WhatsApp.

