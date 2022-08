Passageiro é flagrado fazendo o que não deveria no avião: “porco nojento”

Um passageiro foi flagrado assistindo um filme adulto dentro de um avião, no próprio laptop, e a situação constrangedora incomodou as outras pessoas embarcadas na aeronave.

O caso, que aconteceu na última sexta-feira (29), foi divulgado no Instagram por Debbie Lagolf, que presenciou a cena e ficou revoltada com a falta de noção do passageiro.

Inclusive, ela fez questão de fotografar o momento, enquanto o homem assistia as cenas eróticas de um trisal, contendo duas mulheres e uma figura masculina.

Debbie enfatizou que haviam muitas crianças a bordo e que as famílias estavam constrangidas com a exposição do passageiro, que nem se preocupou em disfarçar.

“Cara, sério??? Você percebe que está em um avião com crianças?”, escreveu a mulher na plataforma digital. Nos comentários, diversos internautas reagiram com repúdio.

“Porco” e “nojento” foram alguns dos adjetivos utilizados para descrever o homem sem noção.