A nova lei do silêncio proíbe barulho após 22h a partir de julho neste país

Neste lugar, o silêncio depois das 22h não é apenas uma questão de boa vizinhança. O descanso noturno, conhecido como Nachtruhe, integra um conjunto rígido de regras que limita ruídos durante a noite e costuma afetar festas, música alta e eventos ao ar livre.

A partir do período da Copa do Mundo de 2026, porém, essa rotina terá uma exceção temporária. A Alemanha prepara uma flexibilização controlada para permitir transmissões públicas de jogos mesmo após o horário em que, normalmente, o barulho deve ser reduzido.

A mudança dialoga diretamente com o calendário do torneio. Como a Copa será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, várias partidas cairão em horários noturnos na Alemanha, algumas já depois das 22h.

Segundo o Ministério Federal do Meio Ambiente da Alemanha, a proposta busca viabilizar o chamado public viewing, nome dado às transmissões coletivas em praças, bares, mercados públicos e fan zones. A ideia é permitir que torcedores acompanhem os jogos em grupo, sem ignorar o direito ao descanso dos moradores.

Apesar do impacto, a medida não representa uma liberação geral do barulho. Cada evento terá de ser analisado pelas autoridades locais, que poderão autorizar ou negar exceções aos limites de ruído.

Na prática, prefeituras e órgãos ambientais vão avaliar fatores como localização, horário da partida, quantidade de público, proximidade de áreas residenciais e medidas para reduzir incômodos. Eventos privados, como festas em casas ou reuniões em jardins, não entram automaticamente na flexibilização.

O governo alemão afirma que o objetivo é equilibrar a festa do futebol com a proteção contra ruídos. Por isso, a permissão deve valer apenas durante as partidas, com encerramento do som logo após o apito final e dispersão rápida do público.

A regra especial tem previsão de vigorar durante o período da Copa, marcada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, e deve perder validade em 31 de julho.

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