Mãe solteira quer dividir bens igualmente entre os filhos, mas o mais velho diz que os mais novos já receberam apoio extra durante anos

Decisões que deveriam selar a paz podem acabar por fragmentar o que restou

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

A decisão de uma mãe solo de 62 anos em dividir seu patrimônio de forma idêntica entre os três filhos desencadeou um impasse que transcende a contabilidade financeira, expondo as feridas do chamado “sacrifício geracional”.

O filho primogênito contesta a divisão igualitária, argumentando que os irmãos mais novos foram beneficiados com suporte financeiro e educacional que não estavam disponíveis no início da jornada familiar, marcado por privações e jornadas duplas de trabalho da progenitora.

O caso, que reflete uma realidade comum em consultórios de advocacia de família, coloca em xeque o conceito de justiça: enquanto a lei brasileira, conforme o Código Civil, preconiza a igualdade absoluta da legítima entre herdeiros necessários, a percepção de “compensação emocional” cria abismos subjetivos difíceis de sanar apenas com assinaturas em cartório.

Especialistas em sucessões afirmam que o ressentimento do herdeiro mais velho reside na invisibilidade de seu papel como “co-provedor” durante os anos de escassez.

Para os tribunais, doações feitas em vida aos filhos mais novos podem ser interpretadas como adiantamento de legítima, a menos que a mãe especifique, via testamento, que tais valores saíram de sua parte disponível.

Segundo orientações da Ordem dos Advogados (OAB), a transparência e o diálogo preventivo são as únicas ferramentas capazes de evitar que o inventário se transforme em um campo de batalha judicial prolongado.

Ao documentar não apenas as porcentagens, mas as motivações por trás de cada escolha, o autor do testamento retira o peso da interpretação ambígua, oferecendo um fechamento que, embora possa não gerar consenso imediato, preserva a integridade da história familiar frente à frieza dos números.

A clareza na comunicação surge, portanto, como o divisor de águas entre a coesão e o litígio. Juristas sugerem que pais em situações similares adotem conversas francas sobre o “custo de oportunidade” vivido por cada filho, reconhecendo formalmente os esforços diferenciados.

Quando uma mãe admite que um filho abdicou de estudos para ajudar no sustento doméstico, a concessão de uma parcela maior da parte disponível do patrimônio deixa de ser favoritismo para se tornar um ato de reparação histórica.

No fim, a disputa por bens materiais é, muitas vezes, o último grito de um reconhecimento que nunca chegou, provando que o testamento não projeta apenas o futuro, mas faz um acerto de contas definitivo com o passado de quem cuidou e de quem foi cuidado.

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