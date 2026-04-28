Mãe solteira quer dividir bens igualmente entre os filhos, mas o mais velho diz que os mais novos já receberam apoio extra durante anos

Decisões que deveriam selar a paz podem acabar por fragmentar o que restou

Magno Oliver Magno Oliver -
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Lá fora, a vida seguia a correr, sem ninguém notar que ali dentro se acendia uma pequena guerra familiar sobre herança, sacrifícios e o que, afinal, é “justo”.Ela sempre imaginou deixar paz. Em vez disso, está a preparar um testamento que pode partir os filhos ao meio. Uma frase num documento do notário passou, de repente, a pesar mais do que trinta anos de maternidade. Quando uma mãe solteira decide dividir os bens em partes iguais, a lógica no papel parece simples. Três filhos, uma casa, uma conta poupança: 33% para cada um. Direto, limpo, matematicamente impecável. Só que as famílias não vivem em folhas de Excel. Vivem de telefonemas a meio da noite, transferências de emergência, estágios não pagos, recaídas de depressão e “ajudas” silenciosas que mais ninguém vê. O mais velho desta história cresceu numa casa muito diferente da dos irmãos mais novos. Um apartamento mais pequeno, um orçamento mais apertado, menos rede de apoio. Quando os mais novos chegaram, a situação da mãe já tinha aliviado um pouco: mais apoios, uma promoção modesta, um companheiro que andou por perto durante alguns anos. O teto continuava a meter água, mas já havia mais mãos. Ele lembra-se de acompanhar a mãe até à paragem do autocarro nas manhãs frias, ainda escuro, a segurar-lhe o termo enquanto ela corria para o trabalho de limpezas. Lembra-se de aquecer sopa enlatada para os irmãos enquanto ela fazia horas extra. Também não esquece que o irmão teve ajuda com a renda na universidade, e que a terapia da irmã mais nova foi paga sem discussões intermináveis. Quando ele precisou de dinheiro aos 19, não existia. Quando eles precisaram aos 19, a transferência apareceu numa hora. Por isso, quando ouve “vai ser tudo dividido por igual”, o que ele realmente escuta é: “Os anos em que carregaste mais peso não contam.” E isso dói de um modo que um extrato bancário nunca mostra. Do lado da mãe, a história soa diferente. Ela não conta “anos de apoio extra”; ela vê anos de compensação. Para ela, ajudar os mais novos com renda ou estudos não foi um luxo - foi a oportunidade de fazer, finalmente, aquilo que não conseguiu oferecer ao mais velho. A culpa daqueles primeiros anos nunca desapareceu. Quando pôde, tentou equilibrar a balança emocional dando mais. Agora, ao encarar o testamento, agarra-se a uma regra simples: partes iguais, para evitar ciúmes. O problema é que igualdade no sentido legal não apaga desigualdade na experiência vivida. É nessa diferença - entre lei e sentimento - que o ressentimento ganha espaço.Há um passo prático que muda tudo: pôr por escrito a história por trás dos números. Não apenas as percentagens, mas o motivo. Advogados de sucessões veem isto a toda a hora. Os pais assumem que as intenções são óbvias e, anos depois, os filhos descobrem o testamento sozinhos, em choque, e preenchem o silêncio com os seus próprios medos. É aí que nascem as interpretações feias. Uma mãe solteira nesta situação pode fazer três perguntas a si mesma: o que é que cada filho recebeu, de facto, enquanto eu era viva? O que é que “justo” significa para nós, e não para uma família idealizada? E que encargos futuros podem cair sobre cada filho - emocionais ou financeiros? Depois de isso estar escrito - mesmo que de forma imperfeita - o passo seguinte é uma conversa a sério, antes de assinar papéis. Não precisa de ser uma “reunião de família” formal com agenda impressa; pode ser uma conversa crua e honesta ao jantar ou numa caminhada. É aqui que fica desconfortável. O mais velho pode dizer: “Desisti da universidade para trabalhar”, e os mais novos podem admitir que nunca perceberam o quão duros foram aqueles primeiros anos. No plano humano, isso pode ser devastador de ouvir. Sejamos honestos: quase ninguém faz isto no dia a dia. As pessoas evitam esta conversa durante décadas e depois escondem-se atrás do “por igual” como se fosse um escudo. A coragem está em entrar de frente no embaraço. Um advogado com quem falei descreveu uma mãe solteira que lidou com isto de um modo que me ficou na cabeça: “Sentou os três à mesa e disse: ‘Vocês os dois já tiveram ajuda com a universidade e com entradas. O vosso irmão não teve. No meu testamento, ele vai receber uma parte um pouco maior. Não é porque goste menos de vocês; é porque lhe devo uma parte do que não consegui dar na altura.’ Choraram, discutiram e depois abraçaram-se. Anos depois, continuam próximos - porque nada foi uma surpresa.” Esse tipo de clareza não apaga magicamente feridas antigas, mas evita criar novas. Mesmo optar por manter tudo rigorosamente igual pode ser explicado com contexto: “Eu sei que sentes que deste mais. Eu vejo isso. Ainda assim, escolho partes iguais porque quero que, quando eu já cá não estiver, vocês enfrentem a vida com a mesma linha de partida.” Menciona exemplos concretos do passado, não um vago “tu sabes que fiz o que pude”. Diz com clareza o que esperas proteger com a decisão: paz, autonomia ou reconciliação. Aceita que alguém pode discordar e, ainda assim, mantém a tua escolha.O que surpreende muitas famílias é a rapidez com que o dinheiro arranca camadas que pareciam resolvidas há muito. Um testamento não empurra apenas bens para a frente; puxa a infância para trás. O filho mais velho da cena inicial não estava, no fundo, a negociar números. Estava a falar de noites a fazer trabalhos sozinho enquanto a mãe fazia turnos tardios. De aniversários em que o presente era uma pizza partilhada e a promessa: “Um dia vai ser mais fácil.” Os irmãos mais novos também não são apenas “os mimados”. Cresceram com uma mãe exausta e com medo do envelhecimento. Sentiram a pressão de “ter de resultar”, porque ela finalmente tinha meios para apostar neles. Eras diferentes da mesma família, cada uma gravada no corpo de quem a viveu."""
(Foto: Freepik)

A decisão de uma mãe solo de 62 anos em dividir seu patrimônio de forma idêntica entre os três filhos desencadeou um impasse que transcende a contabilidade financeira, expondo as feridas do chamado “sacrifício geracional”.

O filho primogênito contesta a divisão igualitária, argumentando que os irmãos mais novos foram beneficiados com suporte financeiro e educacional que não estavam disponíveis no início da jornada familiar, marcado por privações e jornadas duplas de trabalho da progenitora.

O caso, que reflete uma realidade comum em consultórios de advocacia de família, coloca em xeque o conceito de justiça: enquanto a lei brasileira, conforme o Código Civil, preconiza a igualdade absoluta da legítima entre herdeiros necessários, a percepção de “compensação emocional” cria abismos subjetivos difíceis de sanar apenas com assinaturas em cartório.

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Especialistas em sucessões afirmam que o ressentimento do herdeiro mais velho reside na invisibilidade de seu papel como “co-provedor” durante os anos de escassez.

Para os tribunais, doações feitas em vida aos filhos mais novos podem ser interpretadas como adiantamento de legítima, a menos que a mãe especifique, via testamento, que tais valores saíram de sua parte disponível.

Segundo orientações da Ordem dos Advogados (OAB), a transparência e o diálogo preventivo são as únicas ferramentas capazes de evitar que o inventário se transforme em um campo de batalha judicial prolongado.

Ao documentar não apenas as porcentagens, mas as motivações por trás de cada escolha, o autor do testamento retira o peso da interpretação ambígua, oferecendo um fechamento que, embora possa não gerar consenso imediato, preserva a integridade da história familiar frente à frieza dos números.

A clareza na comunicação surge, portanto, como o divisor de águas entre a coesão e o litígio. Juristas sugerem que pais em situações similares adotem conversas francas sobre o “custo de oportunidade” vivido por cada filho, reconhecendo formalmente os esforços diferenciados.

Quando uma mãe admite que um filho abdicou de estudos para ajudar no sustento doméstico, a concessão de uma parcela maior da parte disponível do patrimônio deixa de ser favoritismo para se tornar um ato de reparação histórica.

No fim, a disputa por bens materiais é, muitas vezes, o último grito de um reconhecimento que nunca chegou, provando que o testamento não projeta apenas o futuro, mas faz um acerto de contas definitivo com o passado de quem cuidou e de quem foi cuidado.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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