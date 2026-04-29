Adeus, brincadeiras de antigamente: hábito clássico da infância que marcou gerações está desaparecendo

O silêncio nas calçadas revela uma mudança profunda no comportamento das novas gerações

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

Bicicleta se tornou rotina para trabalhador em Anápolis. (Foto: Gabriel Vaz)

A imagem clássica de grupos infantis explorando vizinhanças sobre duas rodas está se tornando uma peça de museu. O que antes era rito de passagem e sinônimo de autonomia, hoje enfrenta um declínio acentuado e preocupante para pais e especialistas.

Dados da National Sporting Goods Association revelam uma realidade estatística drástica: na década de 1990, cerca de 20,5 milhões de jovens entre 7 e 17 anos pedalavam regularmente. Em 2023, esse montante recuou para apenas 10,9 milhões.

As causas do abandono

A retração de quase 50% no uso de bicicletas por menores de idade reflete transformações urbanas e sociais. O aumento do fluxo de veículos nas cidades e a percepção de insegurança por parte dos pais criaram barreiras físicas.

Somado a isso, a migração do lazer para o ambiente digital substituiu o esforço físico pelo entretenimento sedentário. Atualmente, menos de 5% desse público pratica a atividade de forma frequente, preferindo dispositivos eletrônicos que confinam a diversão ao ambiente doméstico.

Impactos no desenvolvimento

A redução do hábito de andar de bicicleta, o tema central desta mudança, acende alertas sobre a saúde pública. Além do sedentarismo, a perda dessa prática impacta a noção de espacialidade e independência dos jovens.

Instituições de saúde e mobilidade urbana reforçam que a falta de infraestrutura segura, como ciclovias segregadas, é o principal motivo que impede o ressurgimento desse costume.

Sem políticas que devolvam a rua às pessoas, o ato de pedalar corre o risco de se tornar uma atividade restrita a parques fechados ou condomínios, distanciando-se da vivência cotidiana que moldou décadas passadas.

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