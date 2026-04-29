O passeio mais impressionante do mundo: o trem do Fim do Mundo cruza 7 km da Patagônia com paisagens de tirar o fôlego e dura 1 hora

Na ponta do mapa, um passeio ferroviário combina natureza intensa e passado intrigante em uma jornada fora do comum

Gabriel Dias - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Secretaria de Turismo de Ushuaia)

Na cidade mais ao sul do planeta, existe um passeio sobre trilhos que corta florestas subpolares, cruza rios gelados e oferece uma paisagem que muda radicalmente de acordo com a estação.

O trajeto dura cerca de uma hora, percorre apenas 7 quilômetros e, mesmo assim, é considerado um dos mais marcantes de toda a América do Sul. O segredo está menos na distância e mais no que se vê pela janela.

Uma ferrovia com passado sombrio

O Trem do Fim do Mundo opera sobre o último trecho da antiga ferrovia do presídio de Ushuaia, na Argentina. No início do século 20, prisioneiros eram obrigados a percorrer esse mesmo caminho para transportar madeira e materiais de construção retirados das florestas ao redor.

A linha original tinha cerca de 25 quilômetros, mas apenas os 7 quilômetros finais foram recuperados e transformados em atração turística.

Hoje, as locomotivas a vapor percorrem o vale do Rio Pipo, dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, parando em estações que contam trechos dessa história por meio de painéis informativos e estruturas preservadas.

O cenário muda conforme a época do ano

Essa é uma das particularidades que tornam o passeio tão especial. No inverno, entre junho e setembro, o trem atravessa uma paisagem coberta de neve, com árvores congeladas e um silêncio que só é quebrado pelo som da locomotiva.

É a época preferida de quem busca o cenário clássico da Patagônia gelada.

Já no verão, de dezembro a março, a experiência é completamente diferente. As florestas de lengas ficam verdes e vibrantes, os dias duram até 18 horas e a luminosidade favorece fotografias com um nível de detalhe impressionante.

O outono, entre março e junho, acrescenta tons de vermelho, laranja e amarelo à vegetação, criando um espetáculo visual à parte.

Como funciona o passeio na prática

O embarque acontece na Estação do Fim do Mundo, localizada a cerca de 8 quilômetros do centro de Ushuaia. O trem oferece diferentes classes de serviço, que variam em conforto e preço, mas todas garantem acesso à mesma rota panorâmica.

Durante o trajeto, há uma parada na Cascata La Macarena, onde os passageiros podem descer, caminhar brevemente e registrar a paisagem.

O desembarque final acontece dentro do Parque Nacional, e a maioria dos turistas combina o passeio de trem com uma visita mais completa às trilhas e mirantes da reserva.

Dicas para aproveitar melhor

Quem planeja embarcar nos primeiros horários do dia costuma encontrar uma luz natural mais suave e menos movimento nas estações.

Além disso, é importante lembrar que, independentemente da época, Ushuaia exige roupas preparadas para o frio, já que mesmo no verão as temperaturas raramente ultrapassam os 10°C.

Para quem vem do Brasil, vale reforçar que a Argentina não exige passaporte de brasileiros, bastando apresentar o RG em bom estado, mas desde 2025 o seguro viagem é obrigatório.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Nandra & Rodrigo I Viagens, Roteiros e Lifestyle (@jornadamundo)

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