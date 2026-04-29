O passeio mais impressionante do mundo: o trem do Fim do Mundo cruza 7 km da Patagônia com paisagens de tirar o fôlego e dura 1 hora
Na ponta do mapa, um passeio ferroviário combina natureza intensa e passado intrigante em uma jornada fora do comum
Na cidade mais ao sul do planeta, existe um passeio sobre trilhos que corta florestas subpolares, cruza rios gelados e oferece uma paisagem que muda radicalmente de acordo com a estação.
O trajeto dura cerca de uma hora, percorre apenas 7 quilômetros e, mesmo assim, é considerado um dos mais marcantes de toda a América do Sul. O segredo está menos na distância e mais no que se vê pela janela.
Uma ferrovia com passado sombrio
O Trem do Fim do Mundo opera sobre o último trecho da antiga ferrovia do presídio de Ushuaia, na Argentina. No início do século 20, prisioneiros eram obrigados a percorrer esse mesmo caminho para transportar madeira e materiais de construção retirados das florestas ao redor.
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A linha original tinha cerca de 25 quilômetros, mas apenas os 7 quilômetros finais foram recuperados e transformados em atração turística.
Hoje, as locomotivas a vapor percorrem o vale do Rio Pipo, dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, parando em estações que contam trechos dessa história por meio de painéis informativos e estruturas preservadas.
O cenário muda conforme a época do ano
Essa é uma das particularidades que tornam o passeio tão especial. No inverno, entre junho e setembro, o trem atravessa uma paisagem coberta de neve, com árvores congeladas e um silêncio que só é quebrado pelo som da locomotiva.
É a época preferida de quem busca o cenário clássico da Patagônia gelada.
Já no verão, de dezembro a março, a experiência é completamente diferente. As florestas de lengas ficam verdes e vibrantes, os dias duram até 18 horas e a luminosidade favorece fotografias com um nível de detalhe impressionante.
O outono, entre março e junho, acrescenta tons de vermelho, laranja e amarelo à vegetação, criando um espetáculo visual à parte.
Como funciona o passeio na prática
O embarque acontece na Estação do Fim do Mundo, localizada a cerca de 8 quilômetros do centro de Ushuaia. O trem oferece diferentes classes de serviço, que variam em conforto e preço, mas todas garantem acesso à mesma rota panorâmica.
Durante o trajeto, há uma parada na Cascata La Macarena, onde os passageiros podem descer, caminhar brevemente e registrar a paisagem.
O desembarque final acontece dentro do Parque Nacional, e a maioria dos turistas combina o passeio de trem com uma visita mais completa às trilhas e mirantes da reserva.
Dicas para aproveitar melhor
Quem planeja embarcar nos primeiros horários do dia costuma encontrar uma luz natural mais suave e menos movimento nas estações.
Além disso, é importante lembrar que, independentemente da época, Ushuaia exige roupas preparadas para o frio, já que mesmo no verão as temperaturas raramente ultrapassam os 10°C.
Para quem vem do Brasil, vale reforçar que a Argentina não exige passaporte de brasileiros, bastando apresentar o RG em bom estado, mas desde 2025 o seguro viagem é obrigatório.
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