Após sentir dor e ir ao hospital, mulher faz descoberta assustadora; veja as imagens

Uma mulher inglesa viveu um dos piores momentos da vida nos últimos dias após sentir fortes dores no olho direito e descobrir que estava com um parasita ‘com pernas’ dentro do órgão. O caso chocou o mundo todo.

Louise Edwards, de 34 anos, vive em Liverpool, na Inglaterra, e explicou ao jornal Daily Stars que acordou com a visão embaçada e notando a presença de uma mancha preta no olho.

A primeira opção foi acreditar que tinha sido picada por um mosquito. No entanto, ao decorrer do dia, a dor piorou e a mancha dobrou de tamanho.

Louise recorreu ao pronto-socorro de Liverpool, porém só recebeu receitas para antibióticos – para amenizar a dor. No outro dia, ela acordou com um inchaço ainda maior e sem conseguir enxergar absolutamente nada.

“Eu não podia ver nada, então voltei”, disse Louise, que precisou ir ao hospital pela segunda vez, pois estava sentindo a pior dor, afetando os dentes, cabeça e olhos. Na segunda ida, orientaram para que ela continuasse com os remédios.

Sem saber o que mais fazer, a inglesa decidiu seguir os conselhos de um vizinho e colocar água quente no olho afetado. Para o susto dela, algo começou a se mexer.

“Senti essa sensação de estouro e, quando apertei, essa coisa começou a sair[…]Eu gritei para meu pai vir dar uma olhada e ele disse que era algum tipo de parasita com pernas”, relembrou.

“Eu me senti como se estivesse em um filme de alienígenas”, destacou. Agora, Louise aguarda pela próxima consulta que precisará passar com um profissional da área da saúde.

Atenção: imagens sensíveis