Jovem anapolino é destaque em maior premiação de memes do mundo

Arrancando sorrisos de mais de 10 milhões de brasileiros, o anapolino Lucas Santiago, de 27 anos, virou destaque nacional com os memes que produz e agora, vai representar a cidade na maior premiação de memes do mundo, a “Meme Awards”.

O que começou apenas como uma brincadeira ao lado de um amigo se tornou motivo de grande orgulho para o jovem. O que ele não poderia ter imaginado era o rumo que a coisa tomaria.

Dono das páginas “Galo Caminhoneiro”, que o levou à premiação e reúne mais de 140 mil seguidores, “Brasa Memes”, com quase 10 mil, e “Caçador de Gados”, que conta com quase 100 mil fãs, o anapolino revelou ao Portal 6 que os memes salvaram a vida dele, ainda em 2019.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galo Caminhoneiro (@galocaminhoneiro)

“Comecei a produzir memes em 2019. Na realidade, os memes salvaram a minha vida. Em 2019 enfrentei uma crise de depressão muito forte por problemas pessoais. Em alguns momentos realmente passaram pela minha cabeça coisas piores. Poucos momentos do meu dia em que eu me sentia aliviado era quando via memes”, contou.

O jovem relata que passou três anos se dedicando bastante ao mundo da internet. Agora, consegue ver que todo o tempo passado com a criação de conteúdo não foi em vão.

“Realmente fiquei muito feliz, criar conteúdo autoral diariamente ocupa muito tempo do dia e leva muito esforço. Depois de 03 anos criando diariamente, perceber que de certa forma tive algum reconhecimento pelo meu trabalho me deixou muito orgulhoso e satisfeito”, afirmou.

“É uma sensação de “valeu a pena” só de estar concorrendo ao lado de grandes criadores de memes da América do Sul e Latina é uma honra sem precedentes”, completou.

Até o dia 26, Lucas estará disputando os votos populares do “Meme Awards” nas categorias “Melhor Memeiro” e “Comunidade Revelação”. Votação pode ser realizada virtualmente pelo site do próprio evento.

A tão aguardada revelação do grande vencedor ocorrerá em São Paulo durante um grande show repleto de convidados especiais e atrações musicais.

Ansioso, o jovem anapolino se mostra otimista e espera conseguir alcançar à tão sonhada vitória memeira.

“Só disputar já é uma conquista mas obviamente quero vencer, tenho confiança no meu trabalho, pois sei que criei conteúdo de qualidade que alegraram o dia dia de muitos brasileiros até então. Preciso ser e estou otimista”, finalizou.