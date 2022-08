Às vezes, olhar para a mesma cor quando se abre o WhatsApp pode ser algo enjoativo ao longo do tempo. No entanto, um novo truque promete pôr um fim a essa situação e torna possível mudar a cor do WhatsApp.

A partir de agora, é possível personalizar o aplicativo da forma como você desejar de forma simples, rápida e fácil sem que maiores complicações aconteçam.

Sendo assim, fique ligado no passo a passo que o Portal 6 preparou para você.

Agora já é possível mudar a cor do WhatsApp; veja o passo a passo e aprenda

Para quem quer deixar a conta no WhatsApp mais colorida, um novo recurso promete solucionar esse problema e deixar a plataforma da forma como você desejar.

A função é aplicável por meio de computadores e tem como objetivo dar aquele “tapa no visual” almejado por muitos.

Para alterar a coloração da conta, é necessário entrar no WhatsApp Web ou no WhatsApp Desktop. Depois, é só acessar a aba “ajustes” e, assim, escolher um plano de fundo em cor sólida para chats.

Vale ressaltar que a função altera a cor de fundo de todos os bate-papos, não sendo possível aplicar uma cor em cada contato.

Outra forma de fazer isso, é abrir o WhatsApp Web e clicar no item de três pontos que fica acima da ferramenta de busca.

Após esse passo, basta selecionar a opção “Configurações” e escolher a seção “Papel de parede da conversa”.

Depois, é só selecionar a cor que desejar e transformar a sua conta.

