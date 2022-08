Jovem que morreu esmagada por caminhão em Nerópolis trabalhava na Polícia Civil

A jovem Isabela de Pádua Ribeiro, de 25 anos, que morreu nesta segunda-feira (15), em Nerópolis, esmagada por um caminhão, era servidora da Polícia Civil (PC).

O Portal 6 apurou que o caminhão estava fazendo uma conversão à direita, mas não viu a jovem, que acabou colidindo.

Após o acidente, ela ficou presa no eixo das rodas do caminhão e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

A motociclista foi levada para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão não fez o teste do bafômetro, pois o aparelho está sob análise do Inmetro.

A morte será investigada pela PC de Nerópolis.