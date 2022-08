Temperaturas devem voltar ao ‘normal’ no início desta semana em Goiás

Os goianos podem ir de despedindo do tempo ameno que chegou ao estado nos últimos dias. A previsão é que as temperaturas voltem a subir a partir desta segunda-feira (22).

O ar frio de origem polar que avançou pelo país perde a intensidade e, para tristeza de alguns, os termômetros podem alcançar até 36° C nesta semana. As regiões Norte e Oeste serão as mais afetadas pelo calorão, segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) divulgado neste domingo (21).

Uma massa de ar seco manterá o tempo estável e com predomínio de sol em todo o estado nos próximos sete dias. No período da tarde, as temperaturas máximas ficarão mais elevadas e a umidade relativa do ar entrará em declínio, com índices que podem atingir o estado de alerta.

Para esta segunda-feira, a previsão para Goiânia é de sol, com máxima podendo chegar aos 31ºC e mínima de 17ºC. A umidade relativa do ar gira, ao longo do dia, entre 20% a 70%.

Em Anápolis, o tempo fica mais ameno, porém também com previsão de céu claro e ensolarado. As temperaturas irão variar entre 14ºC e 29ºC. Já a umidade do ar fica no mesmo patamar que a capital: de 22% a 70%.