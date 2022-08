O que já se sabe sobre os contaminados pela Varíola dos Macacos em Goiás

Pouco mais de um mês após a confirmação dos primeiros 02 casos de Varíola dos Macacos (Monkeypox) em Goiás, ao se fazer uma radiografia dos boletins diários emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) sobre a doença – é possível traçar uma espécie de perfil predominante dos contaminados e a rota dos municípios em estado de ‘alerta’. Entretanto, pontos fora da curva também chamam atenção.

Com base na análise dos dados públicos, o Portal 6 fez um levantamento de uma doença até então desconhecida pela maioria dos goianos e que evoluiu para transmissão comunitária e, na segunda-feira (22), colocou as autoridades de Goiás em estado de emergência.

De acordo com o último boletim emitido pela SES-GO, são 174 casos de Varíola dos Macacos confirmados no estado. Desses, 158 (98,75%) possuem média de idade de 32 anos. Em contrapartida, apenas 03 casos de mulheres – o que representa 1,9%.

Outros casos que destoam são os de uma criança e um idoso – de 09 e 64 anos respectivamente. Os pacientes ingressaram no boletim recentemente e alteraram a faixa etária de contaminados, que eram de 20 a 47 anos.

Uma lupa a ser observada é a rota de transmissão em municípios específicos. Embora a maior concentração ainda seja em Goiânia (137) e Aparecida (15), outras cidades têm se destacado no cenário estadual e preocupado as autoridades.

Entretanto, casos em menor número já aparecem em cidades do Entorno do Distrito Federal (DF) como Valparaíso (03), Planaltina (03), Águas Lindas (01), Novo Gama (02) e Luziânia (02), por exemplo. De quebra, casos isolados e que fogem dessas regiões também começam aparecer, como no caso de Ururaçu – no Norte do estado, além de Itaberaí (região Centro-Oeste).

Vale ressaltar que, além de confirmados, as cidades registram aumento na quantidade de suspeitos da doença. Em Águas Lindas, por exemplo, o número de notificações chegam a 32. Em Valparaíso 08 casos estão sendo apurados para confirmar ou não a presença do vírus. Senador Canedo e Anápolis também tiveram crescimento na quantidade de suspeitas, sendo 11 na primeira e 19 na segunda.