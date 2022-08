Essa Receita de Batata Salteada vai te provar que você pode trazer a culinária francesa para dentro da sua casa!

Batata sauté ou batata salteada é perfeita para quem gosta de refeições simples e rápidas de fazer.

Além de ficar deliciosa e agilizar o almoço, essa preparação vai muito bem de acompanhamento com os mais variados tipos de grelhados.

Receita de Batata Salteada: uma delícia e simples de fazer em casa:

Você vai precisar de:

3 batatas

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Cheiro verde a gosto

Parmesão a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, em uma frigideira coloque a batata picada e cubra com água passando cerca de 1 dedo.

Assim, tampe e deixe cozinhar por cerca de 15 minutos ou até que a batata fique macia, mas cuidado para não perder o ponto e a batata se desmanchar.

Em seguida, escorra a água das batatas e na mesma panela coloque a manteiga e um fio de azeite.

Agora já pode temperar com sal e pimenta do reino. Assim, deixe as batatas dourarem, salteando-as de vez em quando.

Depois disso, é só finalizar com parmesão e cheiro verde e servir.

