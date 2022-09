Se você acha que essa história de panela de pressão é coisa de alta tecnologia, que surgiu há poucas décadas, você está bem enganado!

A verdade é que desde os tempos de seus tataravós, essa panela já existia! Isso porque ela surgiu na França em 1679, e foi chamada inicialmente de Marmita de Papin ou Digestor de Papin.

Naquela época, seu inventor queria mostrar que o aumento de pressão sobre um líquido faz elevar a sua temperatura de ebulição.

Assim, a tal “Marmita” servia apenas como instrumento científico e era composta de um cilindro de ferro e um segundo cilindro de bronze hermeticamente fechado, através de uma tampa circular de bronze.

Afinal, como funciona a panela de pressão?

Sem muitos segredos, quando fechamos a panela, ela já contém uma quantidade de ar, que está com a pressão igual à atmosférica.

Visto que nela há uma borracha que veda a panela, ao aquecermos-a, os vapores de água vão aumentando e seu escape fica impedido.

Desse modo, a pressão do ar aprisionado se soma com a dos vapores, fazendo com que a pressão interna se torne ainda maior.

Assim, com uma alta pressão, o líquido entra em ebulição em uma temperatura mais alta e cozinha mais rapidamente os alimentos.

Perigos

Por mais eficiente que seja essa panela, há alguns riscos ao usá-la, já que as válvulas, que controlam a pressão, quando entupidas causam a explosão.

E não para por aí, alguns alimentos também podem impulsionar isso, latas e até mesmo a sobrecarga da panela. Veja!

Esta é a lista de coisas que não se pode colocar na panela de pressão:

– Ervilha seca



– Cevada



– Aveia



– Leite condensado de caixinha



– Bebidas gaseificadas

– Carnes congeladas



– Mingau de aveia



– Alimentos congelados



– Refrigerantes

